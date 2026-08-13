Medicamentos adelgazantes revolucionan el contrabando en la Triple Frontera: usan championes tuneados y con doble fondo

La fiebre por los medicamentos adelgazantes no solo generó una gran demanda local, sino también un masivo contrabando desde Paraguay hacia Brasil. Todos los días se incautan una gran cantidad de marcas paraguayas en el país vecino.

En los controles del Puente de la Amistad, la Receita Federal de Foz de Iguazú detecta insólitos métodos para cruzar estos productos por la frontera. En estos días comenzaron a encontrar que los contrabandistas llevan las ampollas de medicamentos hasta en los pies, ocultas en las plantillas de los calzados deportivos.

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Este jueves, por segunda vez, encontraron medicamentos en championes. Fue durante la inspección de un ómnibus con destino a Florianópolis.

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El calzado tenía una plantilla “tuneada” y un fondo falso especialmente preparado para el transporte de medicamentos adelgazantes. Los calzados estaban escondidos en los asientos del transporte. Los agentes encontraron 67 ampollas de medicamentos adelgazantes de marcas paraguayas.

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En otra inspección, la Receita Federal detectó un pote de crema hidratante que en su interior escondía 20 ampollas de medicamentos adelgazantes. Los productos fueron encontrados durante la revisión de un paquete de mercaderías que iba a ser remitido mediante una empresa de envíos de encomiendas desde Foz de Yguazú hacia otra ciudad del interior de Brasil.

Desde mayo a diciembre del año pasado, la Receita reportó la incautación de 7.479 unidades de medicamentos adelganzantes. Este número disparó este año, pues hasta el 22 de julio pasado la cifra ya había llegado 129.823 de medicamentos incautados.

Una verdadera fiebre

El auge de la tirzepatida se inició a mediados del año pasado y actualmente el medicamento se convirtió en una verdadera moneda de cambio entre grupos criminales transnacionales.

Actualmente, se posiciona en la cúspide de los medicamentos adelgazantes, con una demanda sideral tanto en el mercado legal como en el mercado negro dominado por contrabandistas, asaltantes y falsificadores.

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En Paraguay existe competencia legal entre farmacéuticas, pero en Brasil no se fabrica y la importación está restringida a una sola empresa, generando una gran diferencia de precios que incentiva el tráfico ilegal.

El producto cruza la frontera por múltiples métodos, mayormente sin cumplir los requisitos sanitarios, y se distribuye informalmente en todo Brasil.

Además de los particulares, grupos criminales bien estructurados y organizados se dedican al traslado de esta mercadería que, a pesar de las incautaciones, sigue representando un negocio atractivo debido al gran lucro que genera.

Tirzepatida cruza sin freno hacia Brasil: puente de la Amistad es la principal ruta del contrabando

Existe una infinidad de modalidades de cruce por el Puente de la Amistad, que es la principal ruta. Los productos son transportados en vehículos, ómnibus, adheridos al cuerpo, sumergidos entre otros productos, en los neumáticos de los vehículos, y ahora en los championes, rompiendo totalmente la cadena de frío.

Enorme tráfico y bajo control

El enorme tráfico en el Puente de la Amistad es un verdadero desafío para los controles aduaneros. Según un estudio reciente desarrollado por el Centro Universitario Dinámica de las Cataratas (UDC), la circulación de vehículos llega a 31.897 por día, mientras que el mayor flujo general por hora alcanza los 4.099 vehículos.

En cuanto a los peatones, fueron registradas hasta 25.201 personas que pasaron por el Puente de la Amistad en un solo día.

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Este gran volumen hace imposible una inspección de todas las personas. Según la Receita Federal solo entre el 3% al 5% de quienes circulan por el Puente de la Amistad son controlados por la Receita Federal de Foz de Iguazú.

Esto hace que la frontera sea muy permeable a este y otros productos que circulan de manera ilegal.