ABC en el Este
15 de agosto de 2026 a la - 07:01

Fin de semana con tiempo inestable en el Este

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Un fin de semana con tiempo inestable se pronostica para el Este del país. La Dirección de Meteorología anuncia lluvias dispersas para este sábado.

Por ABC Color

La jornada de hoy se presenta con un ambiente fresco al amanecer, tornándose cálido e incluso caluroso por la tarde, con cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del noreste, y lluvias dispersas.

La temperatura mínima es de 17 °C y la máxima de 28 °C.

¡Atención! Se activa el alerta por tormentas para estos departamentos

Para mañana, domingo 16, se espera un aumento de las temperaturas, con un ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste.

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En cuanto a las lluvias, existe la posibilidad de que se presenten de manera dispersa.La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima de 31 °C.