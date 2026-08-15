Fin de semana con tiempo inestable en el Este

La jornada de hoy se presenta con un ambiente fresco al amanecer, tornándose cálido e incluso caluroso por la tarde, con cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del noreste, y lluvias dispersas.

La temperatura mínima es de 17 °C y la máxima de 28 °C.

¡Atención! Se activa el alerta por tormentas para estos departamentos

Para mañana, domingo 16, se espera un aumento de las temperaturas, con un ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste.

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En cuanto a las lluvias, existe la posibilidad de que se presenten de manera dispersa.La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima de 31 °C.