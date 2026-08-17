Puente de la Amistad: paraguayos usaban corredor humanitario sin pacientes, según reporte

El mecanismo beneficia a familias paraguayas que deben trasladarse a Foz de Yguazú con niños con trastorno del espectro autista (TEA) o pacientes con enfermedades crónicas, permitiéndoles cruzar la frontera sin tener que soportar las extensas filas y congestionamientos para acceder a tratamientos médicos como hemodiálisis, quimioterapia y otros procedimientos. Sin embargo, detectaron casos en los que vehículos habilitados utilizaban el paso especial sin llevar al paciente cuya situación había permitido obtener la autorización.

El delegado de la Aduana de la Receita Federal, Marcelo Mossi, explicó que algunas autorizaciones habían sido concedidas a padres o responsables de menores con autismo. Sin embargo, durante los controles se constató que, en determinadas ocasiones, los automóviles seguían utilizando el acceso prioritario cuando el niño no se encontraba en el vehículo.

El sistema fue implementado en 2020, en plena pandemia de Covid-19, cuando el tránsito fronterizo entre Paraguay y Brasil estaba condicionado por restricciones y controles sanitarios.

Con el levantamiento de las restricciones sanitarias, el mecanismo no fue eliminado y las autorizaciones continuaron vigentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el transcurso de los años, el registro fue ampliándose hasta superar las 500 chapas de vehículos habilitados para utilizar el acceso diferenciado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La modificación generó una manifestación de los familiares, lo que motivó a la Receita Federal a aclarar que solo decidieron cambiar la forma de otorgar y controlar las autorizaciones, con el propósito de asegurar que el acceso sea utilizado por las personas que efectivamente cumplen con los requisitos.

Solo 50 pudieron justificar

A partir de las nuevas reglas, quienes necesiten utilizar el paso prioritario deben presentar una solicitud fundamentada. El pedido da origen a un proceso electrónico en el que quedan registrados tanto el motivo de la autorización como los datos correspondientes al beneficiario y al vehículo.

Una de las principales condiciones establecidas es que el paciente que dio origen al permiso debe encontrarse dentro del automóvil durante el cruce fronterizo.

De acuerdo con Mossi, tras la implementación del nuevo sistema, solo 50 familias de niños con autismo pudieron justificar el permiso especial.