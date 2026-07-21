Narcotráfico: jueza ordena pericia informática en el caso marihuana premium

A pedido de la fiscala antidrogas Ingrid Cubilla, la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía dispuso la realización de una pericia informática a los dispositivos electrónicos incautados a los tres ciudadanos estadounidenses procesados desde mayo pasado por supuesto narcotráfico.

Los elementos a ser peritados -teléfono satelital, computadora, dispositivo USB y pendrive- fueron incautados en los allanamientos realizados el 30 de mayo pasado a dos hoteles capitalinos y en la constitución de una comitiva judicial-fiscal en la Primera Brigada Aérea, específicamente en la plataforma de la Fuerza Aérea Paraguaya, realizada el 23 de junio.

La petición presentada por la fiscala Cubilla precisa que el teléfono satelital de la marca Inmarsat, propiedad del procesado Troy Vasquez, fue incautado de la habitación N° 202 del Hotel Aloft, ubicado en la avenida Aviadores del Chaco N° 1.761.

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Por otro lado, durante el allanamiento realizado a las habitaciones de N° 906, 1005 y 1008 del Hotel Hilton Garden, igualmente ubicado en la avenida Aviadores del Chaco, los investigadores requisaron una notebook y un dispositivo USB de propiedad del procesado David Thomas Wise.

La pericia también deberá realizar la extracción de datos de un pendrive de color negro, incautado del interior la aeronave Challenger con Matrícula N116HL, durante la constitución en la Primera Brigada Aérea.

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Puntos de pericia en busca de nuevas evidencias sobre narcotráfico

El trabajo pericial quedará a cargo de la perito Informática, Ing. María Victoria Fleitas Valiente del Laboratorio Forense del Ministerio Público, quien deberá prestar juramento para el efecto 28 de julio a las 09:00. Asimismo, la magistrada dio un plazo de tres días hábiles para que la defensa de los procesados ofrezcan sus peritos.

Los puntos de pericia establecidos en el auto interlocutorio (AI) N° 143, respecto a la computadora, dispositivo USB y pendrive, son los siguientes:

Búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo de imágenes, fotografías, filmaciones, archivos multimedia que puedan estar relacionadas con la coordinación y comisión de actividades ilícitas; Búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados de archivos de texto (txt., doc., xls. u otros de ofimática) que podrían encontrarse en la memoria interna de los referidos equipos informáticos; Búsqueda y extracción de datos de correos electrónicos vinculados a los referidos equipos informáticos; Búsqueda y extracción de datos de tarjetas de crédito y/o débito almacenados como metadatos en aplicaciones, navegadores o en archivos de texto, así como también datos de billeteras digitales/monedas digitales o datos relacionados con los mismos; Búsqueda y extracción del historial de navegación de internet de datos que guarden relación con actividades ilícitas, aeronaves, viajes, entidades cooperativas, financieras, bancarias y comerciales referente a la efectivización o intercambio de dinero y/o valores u otra operación monetaria como así también referente a compras y sistemas de pago en línea ya sea nacional o internacional; Búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados de archivos de documentos y/o archivos y/o planillas o cualquiera sea el formato en el que se encuentren almacenados y que guarden relación con las actividades de gestión y organización (contratos, proformas, inventarios de compras y gastos); Búsqueda y extracción de datos de los dispositivos incautados, respecto a cualquier tipo de archivo que guarde estricta y directa relación con los hechos punibles investigados.

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Llamadas, mensajes intercambiados y borrados, en la mira

Asimismo, con relación al teléfono incautado se establecieron los siguientes puntos de pericia:

Determinar la marca, modelo, número de serie, IMEI, ICCID, número telefónico satelital y demás identificadores técnicos del dispositivo, verificando su estado de funcionamiento; Búsqueda y extracción íntegra de la información contenida en el dispositivo, incluyendo registro de llamadas, mensajes, contactos, archivos multimedia, documentos, aplicaciones y cualquier otro dato almacenado, procurando asimismo la recuperación de información eliminada cuando ello resulte técnicamente posible; Búsqueda y extracción de coordenadas geográficas, historial de ubicaciones, rutas, waypoints, tracks, registros GPS u otra información de geolocalización almacenada en el dispositivo; Búsqueda y extracción de la cronología de las comunicaciones efectuadas mediante el teléfono satelital, consignando fechas, horas, duración, datos de ubicación y demás información técnica disponible; Búsqueda y extracción de registros de conexión, sincronización con otros dispositivos, utilización de tarjetas SIM, restauraciones, modificaciones del sistema o cualquier otro evento relevante para la investigación; Búsqueda y extracción, en la medida de las posibilidades técnicas, de la red o sistema satelital utilizado, así como los registros de conexión disponibles y cualquier otro dato que permita establecer el funcionamiento y utilización del equipo; Preservar la integridad de la evidencia digital mediante la obtención de imagen forense, cálculo de valores hash y aplicación de los protocolos de informática forense reconocidos; Cualquier otro tipo de información que pudiere resultar relevante y guarde estricta relación con la presente investigación penal.

Narcojet repleto de marihunana premium

Esta causa se inició el 30 de mayo último, fecha en que fue interceptado un jet cargado con 261,6 kilos de marihuana premium procedente de Miami, Estados Unidos, pero que hizo una escala en Panamá. El procedimiento, que se enmarcó en el Programa Colibrí, tuvo lugar en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque.

Los detenidos y procesados en dicho caso son los pasajeros David Thomas Wise y Troy Anthony Vásquez y Marisol Rivas, quienes cumplen prisión preventiva por disposición de la jueza Montanía. Los nortamericanos fueron imputados por los supuestos hechos punibles de tráfico internacional de drogas (art. 21) y tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27).

La Fiscalía no imputó al piloto Keith Siilats ni al copiloto Jabari Stephan Brown.

El “narcojet”, un avión Bombardier Challenger 601-3A con una capacidad máxima para 9 pasajeros a bordo, es un jet de tipo ejecutivo cuyo valor de mercado oscila actualmente entre los US$ 1.500.000 a US$ 4.000.000, según las horas de vuelo que ya haya registrado el vehículo aéreo. Sin embargo, al momento de su lanzamiento en 1987, su valor era de unos US$ 19.000.000.