Operación falso match: Estas son las recomendaciones de la Policía para evitar caer en la peligrosa red

Desde hace varios años, organizaciones criminales que operan desde el barrio San Rafael de Ciudad del Este utilizan aplicaciones de citas, principalmente Grindr, para atraer, robar y secuestrar a sus víctimas. Los afectados son mayormente extranjeros.

El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía y responsable del operativo “Falso Match” realizado esta mañana, alertó que no todos los perfiles son reales y recomendó extremar las precauciones al concertar encuentros.

Cita por Grindr terminó en asalto y 18 horas de cautiverio en Ciudad del Este

El jefe policial señaló que así como existe mucha “buena publicidad” sobre el uso de las aplicaciones de citas, también hay varias situaciones negativas o peligrosas para los usuarios.

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Dijo que, si una persona va a utilizar este tipo de plataforma, lo recomendable es no apresurarse para concretar una cita. Es decir, se deben seguir varios pasos de seguridad para confirmar que la persona detrás de la pantalla es quien dice ser.

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“El 100% de las víctimas son hombres y, lastimosamente, nosotros, los hombres, a veces no pensamos con la cabeza”, advirtió.

Señaló que, como primer paso, se debe tratar de determinar si el perfil es original o falso, pasando de la aplicación a otro tipo de mensajería, como Instagram o WhatsApp, donde se pueda obtener información adicional, como un número telefónico, una dirección IP, un correo electrónico, fotografías, audios o videollamadas.

Igualmente, detalló que, como la aplicación es de China, es prácticamente imposible que ese país envíe información sobre esta plataforma.

Una técnica que se puede aplicar

Una de las recientes víctimas de la banda de Grindr fue un ciudadano francés que estaba hospedado en un hotel de Foz de Yguazú. El hombre estaba en compañía de otras personas, quienes, precisamente por cuestiones de seguridad, tomaron fotografías de la motocicleta en la que fueron a buscar a su amigo.

Esto fue un elemento crucial para que la Policía pudiera llegar a los nombres y rostros de los integrantes de la banda criminal. Esta técnica puede utilizarse como una forma de documentar con quién se va a concretar el encuentro.

Brasileño fue víctima de millonario asalto tras pactar cita por Grindr en Ciudad del Este

“Ellos quitaron la motocicleta en la que iba a estar viniendo a Paraguay. Ese fue el punto de inicio para que nosotros podamos proseguir esta investigación.No había ningún otro tipo de mensajería más que esa aplicación de Tinder mediante la cual podíamos acceder a alguna información. La precaución que tuvo el compañero de esta víctima de tomar una fotografía cuando salía fue lo que a nosotros nos dio el éxito de esta operación”, detalló.

En los primeros tiempos, las víctimas eran solamente asaltadas. Luego comenzaron a ser secuestradas y retenidas durante varias horas y obligadas a transferir importantes sumas de dinero.

Despojado de un millonario monto

El ciudadano francés que cayó en la banda de Grindr estuvo secuestrado por más de 24 horas y fue despojado de un total de 7.000 euros, que al cambio local serían unos G. 50.000.000.

El hombre estaba hospedado en un hotel de Foz de Yguazú y desde allí concretó la cita en Paraguay. Lo buscaron en un mototaxi y, cuando llegó al punto de encuentro, fue rodeado por entre ocho y diez personas aproximadamente, todas armadas con armas de fuego.

Luego lo llevaron hasta la vera del río Paraná, donde lo mantuvieron durante 24 horas privado de su libertad y le despojaron de todo el dinero que tenía en sus billeteras electrónicas.

Imputan un presunto integrante de banda que utilizaba Grindr para asaltar a extranjeros

Cuando fue liberado, volvió rápidamente al lado brasileño. La denuncia fue tomada en el aeropuerto.

En otro caso reciente, un ciudadano brasileño, proveniente de la zona norte, llegó de vacaciones y contactó también a una persona a través de Grindr para concretar una cita, pero terminó siendo despojado de 6.000 reales.

Utilizan el método PIX para las transferencias

Conforme a las denuncias, los delincuentes utilizan el método PIX para transferir el dinero. Esto, considerando que en la zona fronteriza es fácil obtener cuentas, tanto del lado brasileño como del paraguayo, y las transferencias pueden efectivizarse en ambos países.

Si bien el dinero es rastreable, el comisario Cardozo explicó que acceder a este tipo de información no se realiza con la rapidez que quisieran.

“Se hicieron ya las solicitudes hace bastante tiempo, pero, por cuestiones de tratados internacionales, va a tomar un tiempo”, precisó.

Extranjeros y de Asunción

Según las últimas denuncias, todas las víctimas eran extranjeras, entre europeos y brasileños. Sin embargo, en otras ocasiones también hubo víctimas paraguayas provenientes de Asunción.

“Tenemos información de que hay gente de Asunción que vino a esta zona y también fue víctima de robo. Venían para encontrarse con ellos y terminaron siendo asaltados”.

Operación Falso Match

Esta madrugada se realizaron tres allanamientos en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Durante la incursión fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un adolescente.

Imputan a cuatro presuntos miembros de la banda de Grindr

Los detenidos son Severiano Flores, Alexis Vicente Saavedra y Guillermina Dolores Moreno Caballero, además del adolescente.

Además, se incautaron evidencias consistentes en teléfonos celulares, prendas de vestir y varios tocos de marihuana listos para su comercialización.