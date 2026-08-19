Operativo Falso Match: allanamientos tras denuncias de secuestros y extorsiones mediante aplicaciones de citas

El operativo denominado “Falso Match” es en respuesta a varias denuncias de víctimas, principalmente extranjeras, que fueron contactadas a través de plataformas como Grindr y Tinder. Según los investigadores, los encuentros eran coordinados mediante perfiles que utilizaban datos falsos.

Las víctimas eran trasladadas posteriormente hasta una zona de la escalinata o una zona boscosa del barrio San Rafael, donde eran privadas de su libertad y obligadas a realizar transferencias bancarias.

La agente fiscal Zunilda Ocampos explicó que se logró identificar a algunas personas vinculadas al caso a partir de evidencias obtenidas durante la investigación, entre ellas los titulares de motocicletas utilizadas para trasladar a las víctimas.

Durante los procedimientos fueron detenidas cuatro personas. En una de las viviendas fue detenido el titular de una motocicleta, mientras que en otro domicilio fue aprehendida una mujer cuya motocicleta fue vinculada a la investigación y cuya chapa fue encontrada dentro de la vivienda allanada.

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Víctimas extranjeras

Ocampos explicó que entre los casos investigados hay uno de un brasileño, quien habría sido privado de su libertad en las inmediaciones de un gallinero. También se investiga el caso de un francés que permaneció retenido durante más de 24 horas.

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El comisario principal Nimio Cardozo, del Departamento Antisecuestro, manifestó que las denuncias comenzaron a recibirse hace varios meses y que el patrón se repetía en distintos casos.

Explicó que el reclutamiento se realizaba mediante aplicaciones de citas y que la mayoría de las víctimas identificadas hasta el momento son extranjeros que ingresaban desde Brasil.

Según Cardozo, tras establecer el contacto virtual, las víctimas eran citadas en el microcentro de Ciudad del Este, donde eran recogidas en motocicletas y trasladadas hasta el barrio San Rafael. Una vez en el lugar, eran obligadas a realizar millonarias transferencias.

Cardozo agregó que la mayoría de los sospechosos serían jóvenes que abrían perfiles falsos. En esta etapa analizarán las evidencias incautadas para determinar la posible participación de más personas.