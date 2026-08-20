Más de 1.100 vacancias estarán disponibles mañana en la Expo Empleo del Abasto Este

La Expo Empleo del Abasto Este reunirá a 33 empresas que ofrecerán puestos laborales en más de 40 rubros, tanto para el primer empleo como para cargos que requieran experiencia. Es decir, la convocatoria es para personas de todas las edades.
Los postulantes ya pueden cargar sus documentos en la página Emplea Paraguay del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, mañana también podrán hacerlo con el acompañamiento de los representantes de la cartera estatal.
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El proceso de recepción de los postulantes será dividido en dos grupos. Por un lado, quienes ya tengan sus documentos cargados en la web podrán pasar directamente con los representantes de las empresas para una primera entrevista. Mientras que el segundo grupo deberá realizar previamente la carga de sus documentos en la plataforma.
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Los puestos no solo son para Minga Guazú, sino también para diversas ciudades de Alto Paraná, destacándose otros municipios cabecera como Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias.
Vacancias para varios rubros
Las empresas que ofrecen las vacancias son de diferentes rubros, como maquilas, panaderías, carnicerías y otros comercios. Estas buscan cajeros, auxiliares de depósito, personal de limpieza, atención al cliente, asistentes de recursos humanos, costureros, choferes, entre otros.
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Como la zona comercial e industrial del décimo departamento experimenta un importante desarrollo, la demanda de talentos también creció. Por ello, conectar a los trabajadores con las empresas demandantes es fundamental, según explicaron los organizadores.
El evento es organizado en forma conjunta por el Abasto Este y el Ministerio de Trabajo.