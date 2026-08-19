¿Buscás trabajo? Habilitan más de 1.000 vacancias en plataforma oficial

El Ministerio de Trabajo ofrece una oportunidad a quienes buscan una actividad laboral formal. Actualmente, la plataforma oficial EmpleaPy cuenta con más de 1.000 vacancias disponibles para diversos perfiles y sectores en todo el país.

Entre las ofertas más destacadas para Asunción, la bolsa de trabajo concentra una importante cantidad de puestos con salarios competitivos.

A continuación, el detalle de las principales plazas:

Cocinero/a: 30 vacantes

Asesores de venta: 12 vacantes

Vendedor de playa: 10 vacantes

Carnicero: 10 vacantes

Supervisor de calidad: 10 vacantes

Asesor de Televentas: 15 vacantes

Back Office Junior: 15 vacantes

Agente de Call Center: 15 vacantes

Auxiliar de depósito: 20 vacantes (Ciudad del Este)

Gestor de cobranzas: 5 vacantes (Minga Guazú)

Vendedores externos: 30 vacantes (Ciudad del Este)

Costureras: 45 vacantes (Ciudad del Este)

Además de estas opciones, la página web alberga una amplia variedad de ofertas orientadas a diferentes áreas profesionales, pero con menor caudal de vacantes.

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Los interesados en encontrar una opción acorde a sus habilidades y postularse pueden ingresar directamente al sitio web oficial emplea.mtess.gov.py.

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Impulso al talento joven

La iniciativa también pone el foco en la inserción laboral juvenil a través del programa EmpleaPY Joven, diseñado para facilitar el acceso al primer empleo formal en colaboración con las mipymes, a las que se otorga asistencia financiera para cubrir parte de las cotizaciones a la seguridad social.

Los requisitos indispensables para postularse a este programa son: