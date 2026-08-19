¿Buscás trabajo? Habilitan más de 1.000 vacancias en plataforma oficial

El Ministerio de Trabajo ofrece una oportunidad a quienes buscan una actividad laboral formal. Actualmente, la plataforma oficial EmpleaPy cuenta con más de 1.000 vacancias disponibles para diversos perfiles y sectores en todo el país.
Entre las ofertas más destacadas para Asunción, la bolsa de trabajo concentra una importante cantidad de puestos con salarios competitivos.
A continuación, el detalle de las principales plazas:
- Cocinero/a: 30 vacantes
- Asesores de venta: 12 vacantes
- Vendedor de playa: 10 vacantes
- Carnicero: 10 vacantes
- Supervisor de calidad: 10 vacantes
- Asesor de Televentas: 15 vacantes
- Back Office Junior: 15 vacantes
- Agente de Call Center: 15 vacantes
- Auxiliar de depósito: 20 vacantes (Ciudad del Este)
- Gestor de cobranzas: 5 vacantes (Minga Guazú)
- Vendedores externos: 30 vacantes (Ciudad del Este)
- Costureras: 45 vacantes (Ciudad del Este)
Además de estas opciones, la página web alberga una amplia variedad de ofertas orientadas a diferentes áreas profesionales, pero con menor caudal de vacantes.
Lea más: Expo Empleo en Abasto Este: 24 empresas ofrecen 900 puestos de trabajo
Los interesados en encontrar una opción acorde a sus habilidades y postularse pueden ingresar directamente al sitio web oficial emplea.mtess.gov.py.
Impulso al talento joven
La iniciativa también pone el foco en la inserción laboral juvenil a través del programa EmpleaPY Joven, diseñado para facilitar el acceso al primer empleo formal en colaboración con las mipymes, a las que se otorga asistencia financiera para cubrir parte de las cotizaciones a la seguridad social.
Los requisitos indispensables para postularse a este programa son:
- Tener entre 18 y 29 años (enfocándose en esta primera etapa en la franja de 18 a 23 años).
- Contar con un registro de 0 a 12 cotizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).
- No ser funcionario público (permanente o contratado) ni contar con registros vigentes en el IPS u otra Caja de Jubilaciones.
- No haber tenido relación laboral formal con la misma empresa postulante durante los últimos seis meses.
- Completar el registro del currículum y la ficha social en la plataforma.
- Comprometerse a realizar un curso de formación profesional gratuito vinculado al puesto de trabajo.