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19 de agosto de 2026 a la - 10:12

¿Buscás trabajo? Habilitan más de 1.000 vacancias en plataforma oficial

Curriculum vitae
Más del millar de ofertas laborales a través de la plataforma EmpleaPy.Shutterstock

La plataforma oficial EmpleaPy habilitó más de un millar de ofertas laborales con perfiles diversos para Asunción y el resto del país. En paralelo, el programa EmpleaPY Joven impulsa la inserción laboral formal para la franja de 18 a 23 años con incentivos para mipymes y capacitación gratuita.

Por ABC Color

El Ministerio de Trabajo ofrece una oportunidad a quienes buscan una actividad laboral formal. Actualmente, la plataforma oficial EmpleaPy cuenta con más de 1.000 vacancias disponibles para diversos perfiles y sectores en todo el país.

Entre las ofertas más destacadas para Asunción, la bolsa de trabajo concentra una importante cantidad de puestos con salarios competitivos.

A continuación, el detalle de las principales plazas:

  • Cocinero/a: 30 vacantes
  • Asesores de venta: 12 vacantes
  • Vendedor de playa: 10 vacantes
  • Carnicero: 10 vacantes
  • Supervisor de calidad: 10 vacantes
  • Asesor de Televentas: 15 vacantes
  • Back Office Junior: 15 vacantes
  • Agente de Call Center: 15 vacantes
  • Auxiliar de depósito: 20 vacantes (Ciudad del Este)
  • Gestor de cobranzas: 5 vacantes (Minga Guazú)
  • Vendedores externos: 30 vacantes (Ciudad del Este)
  • Costureras: 45 vacantes (Ciudad del Este)

Además de estas opciones, la página web alberga una amplia variedad de ofertas orientadas a diferentes áreas profesionales, pero con menor caudal de vacantes.

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Los interesados en encontrar una opción acorde a sus habilidades y postularse pueden ingresar directamente al sitio web oficial emplea.mtess.gov.py.

Impulso al talento joven

La iniciativa también pone el foco en la inserción laboral juvenil a través del programa EmpleaPY Joven, diseñado para facilitar el acceso al primer empleo formal en colaboración con las mipymes, a las que se otorga asistencia financiera para cubrir parte de las cotizaciones a la seguridad social.

Los requisitos indispensables para postularse a este programa son:

  • Tener entre 18 y 29 años (enfocándose en esta primera etapa en la franja de 18 a 23 años).
  • Contar con un registro de 0 a 12 cotizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).
  • No ser funcionario público (permanente o contratado) ni contar con registros vigentes en el IPS u otra Caja de Jubilaciones.
  • No haber tenido relación laboral formal con la misma empresa postulante durante los últimos seis meses.
  • Completar el registro del currículum y la ficha social en la plataforma.
  • Comprometerse a realizar un curso de formación profesional gratuito vinculado al puesto de trabajo.