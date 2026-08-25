Anunciada reducción del faltante de medicamentos aún no llega al IPS de Presidente Franco

El director de la Unidad de Salud, Dr. Julio Daniel Brambilla, reconoció que el establecimiento arrastra desde hace aproximadamente dos meses un déficit de determinados medicamentos y que esperan recibir un nuevo lote durante la próxima semana.

“Nosotros vamos a recibir el lote de medicamentos, seguramente para la otra semana va a estar llegando. Se está comenzando a cargar”, explicó el médico.

Brambilla admitió que entre los fármacos que continúan registrando faltantes se encuentran medicamentos para pacientes hipertensos, diabéticos y personas con problemas de colesterol y triglicéridos.

Según explicó, la unidad sanitaria recibió hace aproximadamente una semana un pequeño lote de medicamentos, pero la cantidad fue insuficiente para cubrir la demanda existente, más aún debido a que la unidad experimenta un importante crecimiento en el flujo de pacientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pacientes deben comprar medicamentos

Los pacientes con tratamientos permanentes son los más afectados, ya que no pueden interrumpir la medicación y terminan comprando en farmacias particulares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

María Resquín, una de las aseguradas, relató que desde hace cuatro a cinco meses no consigue en el IPS ácido valproico, utilizado para el tratamiento de la epilepsia.

Ante la falta del medicamento, aseguró que se ve obligada a comprar por su cuenta. “Tenemos que comprar cada 15 días y cuesta G. 120.000 una caja”, lamentó.

Otra asegurada, Veneranda Galeano, contó que acude al IPS para retirar los medicamentos de su madre, pero que desde hace meses no consigue la totalidad de los fármacos.

“Siempre está faltando todo, incluso otros medicamentos. En Ciudad del Este también ya me fui y tampoco tienen”, manifestó.

La mujer explicó que la situación representa un fuerte golpe para la economía de su familia. Según relató, su madre llega a gastar más de G. 700.000 en medicamentos que deberían ser cubiertos por el seguro.

Desde la dirección mantienen la expectativa de que el próximo lote permita comenzar a reducir las brechas existentes.

El funcionario afirmó que los pacientes están esperanzados con la llegada de los medicamentos y expresó su confianza en que los anuncios realizados desde Asunción se traduzcan finalmente en realidad.

“La administración en Asunción ya dijo que los medicamentos ya se están completando, no creo que nos llenen con falsas expectativa, porque acá, más que nunca los pacientes están esperanzados en tener sus medicamentos”, finalizó Brambilla