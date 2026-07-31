Crisis en IPS de Presidente Franco: menos médicos, más pacientes y sin ambulancia

El director de la Unidad de Salud, Julio Daniel Brambilla, advirtió que la falta de reposición de especialistas está comprometiendo la atención a los asegurados y obliga al personal a reorganizar constantemente los horarios para mantener los consultorios en funcionamiento.

“Estamos haciendo una ingeniería de guerra para tratar de tapar esos agujeros”, expresó Brambilla al mencionar las dificultades que enfrenta el servicio.

Según explicó, durante el último año y ocho meses se jubilaron una ginecóloga, un pediatra, un clínico y un diabetólogo. En tanto, un traumatólogo renunció por incompatibilidad de horarios con otro trabajo. Sin embargo, ninguno de esos cargos fue reemplazado pese a los reiterados pedidos elevados a la administración central del IPS.

El director explicó que la falta de reposición de profesionales se agravará en septiembre con la reducción de la carga horaria de otros diez médicos, quienes pasarán de cumplir 24 a 12 horas semanales por vínculo laboral.

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Ante este escenario, la dirección busca redistribuir los horarios de atención para evitar que algunos días queden sin determinadas especialidades.

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Crece la demanda

La disminución del plantel médico contrasta con el importante incremento en la demanda de consultas. En ese sentido, Brambilla contó que actualmente la unidad registra un promedio de casi 490 pacientes por día. Solo el laboratorio procesa alrededor de 8.000 análisis sanguíneos mensuales.

“Estamos duplicando la cantidad de pacientes que antes atendía esta unidad”, afirmó.

Más de un año sin ambulancia

A la escasez de profesionales se suma otro problema grave, considerando que la única ambulancia del centro asistencial permanece averiada desde hace más de un año.

Brambilla explicó que el vehículo sufrió constantes desperfectos mecánicos y se vieron obligados a enviarlo a Asunción para su reparación, pero hasta ahora el vehículo no fue devuelto.

Ante una emergencia, el IPS de Presidente Franco depende del sistema con base en Ciudad del Este, cuya disponibilidad no siempre está garantizada.

“Si el paciente está grave, ahí sí vamos a tener problema. Puede ocurrir que en cualquier momento fallezca un paciente por la necesidad imperiosa de una ambulancia”, lamentó el director.