ABC en el Este
25 de agosto de 2026 a la - 12:23

Falta de medicamentos en el IPS de Ciudad del Este contradice versión del presidente Fretes

Tres personas de espaldas en una farmacia: dos mujeres con abrigos negros y un hombre con chaqueta oscura, en ambiente de atención médica.
Varias personas esperan ser atendidas en la farmacia externa del IPS en Ciudad del Este.Tereza Fretes Alonso

Varios asegurados del IPS de Ciudad del Este confirmaron la falta de medicamentos para diversas dolencias. Esta mañana, varios de ellos tuvieron que retirarse con menos de la mitad de lo que indican en sus recetas.

Por Tereza Fretes Alonso

La escasez de medicamentos en el IPS de esta capital departamental se agudizó hace unos seis meses. Faltan fármacos para la hipertensión, la diabetes y hasta antifebriles como el paracetamol, según confirmaron esta mañana los asegurados.

Esta situación desmiente la realidad pintada por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, quien sostiene que no existe falta de medicamentos.

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Los asegurados afirmaron que, en algunos casos, desde hace varios meses no pueden retirar sus medicinas debido al desabastecimiento, pese a que son pacientes empadronados para recibirlas de forma continua.

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La realidad relatada por los asegurados

Fachada del Hospital Regional de Ciudad del Este, moderna y limpia, con logotipo del IPS en la entrada.
Hospital Regional de IPS de Ciudad del Este.

Eugenio Paniagua, jubilado, llegó con su receta a la ventanilla de la farmacia, pero solo tenían dos de los cuatro medicamentos indicados por los médicos. Afirmó que hace tres meses no disponen de fármacos para la hipertensión.

“Tenemos enfermedades que se deben tratar siempre, pero hace tiempo que no puedo retirar. No da gusto porque venimos a retirar y no hay”, dijo.

Otra asegurada, identificada como Gloria Paiva, también tuvo que retirarse con solo dos de los cuatro medicamentos recetados para su hijo pequeño, quien atraviesa un cuadro respiratorio.

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Afirmó que los productos más costosos son los que generalmente están agotados. “Los medicamentos que son más caros no tienen nunca”, señaló.

En tanto, Rosa Cardozo también confirmó que solo pudo retirar la mitad de los medicamentos que le solicitaron. La misma padece diabetes y está empadronada, pero eso no le garantiza acceder a sus medicinas.

Varios otros pacientes relataron situaciones similares. También se reportó la falta de medicamentos para tratar la neuropatía y otras enfermedades crónicas.