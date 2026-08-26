ABC en el Este
26 de agosto de 2026 a la - 10:23

Allanan vivienda y detienen a otro presunto implicado en millonario asalto

Hombre de pie con chaqueta gris, acompañado por otro en uniforme azul, en oficina con escudo de la Policía Nacional de fondo.
Cristhian Daniel Paredes Morales, detenido.

Agentes del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná detuvieron a otro presunto integrante de la banda que habría perpetrado el asalto a un depósito de la empresa Brisas del Paraná, ocurrido el pasado 18 de agosto en Ciudad del Este.

Por ABC Color

El allanamiento fue realizado en una vivienda ubicada a unos 300 metros de la calle 2000, en el barrio Flor de Liz de esta capital departamental. Allí fue detenido Cristhian Daniel Paredes Morales (29), quien cuenta con antecedentes por transgresión a la Ley 1340 (narcotráfico).

El agente fiscal Elvio Aguilera ordenó la incautación de un aparato celular Samsung, una cámara de circuito cerrado, un arma de fuego calibre 9 milímetros, G. 40 millones en efectivo, 11 cartuchos sin percutir y una bolsita que contenía 6 gramos de cocaína.

El jefe de Gabinete de Investigaciones, comisario Pablo Zelaya, señaló que las evidencias encontradas son consideradas importantes para avanzar en el esclarecimiento del asalto.

Billetes de 1000 guaraníes, una pistola y un teléfono móvil exhibidos sobre una superficie plana.
Las evidencias incautadas por los intervinientes durante el allanamiento.

Según los investigadores, Paredes Morales habría cumplido un papel de apoyo logístico dentro del grupo. Habría facilitado armas y otros elementos utilizados para concretar el asalto al depósito de Brisas del Paraná, ubicado en el barrio Juan E. O’Leary. Durante el atraco, los delincuentes se habrían apoderado de aproximadamente USD 20.000, R$ 8.000 y equipos electrónicos.

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Ya son dos los detenidos

Con la detención de Paredes Morales, ya son dos las personas capturadas en el marco de esta investigación. El lunes pasado, agentes de Investigaciones habían capturado a Vinicius Wenzel (27), durante un procedimiento realizado en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este.

El comisario Zelaya indicó que existen otras siete personas ya identificadas que serían los autores materiales del robo agravado.