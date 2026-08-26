Brasil: escándalo por tirzepatida de Paraguay termina con la destitución de dos concejalas

Las protagonistas del caso son Alexsandra Maria dos Santos Lima (PSD), conocida como Índia, y Vanessa Cristina Patla da Silveira (União). Ambas regresaban el 31 de julio de una misión oficial de tres días en Foz de Yguazú, ciudad brasileña ubicada en la frontera con Ciudad del Este.

El viaje había sido autorizado por la Junta Municipal de Contenda con el argumento de realizar gestiones y visitas técnicas destinadas a conseguir recursos para la administración local.

Como parte de la misión, cada concejala recibió 2.123 reales (unos G. 2.300.000, al cambio actual) en concepto de viáticos y realizó el viaje a bordo de un vehículo perteneciente al Legislativo municipal.

El regreso, sin embargo, terminó de manera inesperada. Durante un control rutinario realizado por la Policía Rodoviaria Federal (PRF) en la ciudad de Irati, los agentes inspeccionaron el automóvil y localizaron cuatro ampollas de tirzepatida de la marca paraguaya TG, adquiridas durante el viaje.

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La tirzepatida tuvo su efecto

Tras el procedimiento policial, el caso fue llevado ante la Comisión de Ética de la Junta Municipal de Contenda, que analizó el uso de recursos públicos y del vehículo oficial para comprar fármacos de contrabando.

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El proceso avanzó posteriormente al pleno de la Junta Municipal, donde se analizaron las resoluciones que proponían la pérdida definitiva de los mandatos.

Las dos iniciativas obtuvieron seis votos favorables, por lo que ambas concejalas fueron destituidas oficialmente de sus cargos y perdieron sus respectivos mandatos.