Indagan red de tráfico internacional tras incautación de marihuana VIP proveniente de EE.UU.

La marihuana fue detectada durante la retención de cargas aéreas en el Aeropuerto Internacional Guaraní, tras la reacción positiva del can antidrogas Zeus. La droga estaba oculta en rollos de aislante acústico. El procedimiento fue realizado el lunes último por agentes de la Senad.

Fueron incautados 40 (cuarenta) paquetes, con un peso total de 24,985 kilogramos de marihuana VIP, también conocida como marihuana ice. Este producto tiene un alto valor en Brasil.

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La mercadería, procedente de Miami, Estados Unidos, fue transportada por la importadora Dreams Logistics SA, a pedido de una empresa de courier denominada Fixo Cargo.

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Ahora, el Ministerio Público busca hilar la cadena de personas que intervinieron en el pedido de las mercaderías, dentro de las cuales se transportó la droga.

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La investigación está a cargo del fiscal Luis Fernando Escobar, quien explicó que tomó declaración a varias personas e incautó teléfonos celulares que serán peritados para llegar a los responsables del tráfico internacional de drogas.