Narcotráfico en la frontera: agente canino Pike localiza 248 kilos de marihuana en el Puente de la Amistad

La droga fue localizada durante un control de rutina realizado por funcionarios de la Aduana de la Receita Federal de Foz de Iguazú, en la mañana de este jueves. Los agentes inspeccionaron una furgoneta con chapa paraguaya en la Aduana del Puente de la Amistad.

El vehículo, conducido por un ciudadano brasileño, fue seleccionado al azar para una inspección. Durante la fiscalización, el agente canino Pike advirtió la presencia de estupefacientes desde el exterior del vehículo.

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A partir de la señal del perro, los funcionarios realizaron una inspección más detallada y localizaron un fondo falso instalado en el techo de la furgoneta. Allí estaban escondidos 248 kilos de marihuana.

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Los paquetes de droga estaban envueltos en forma de obsequios. El conductor, el vehículo y la droga fueron incautados y trasladados a la Policía Federal para los procedimientos legales correspondientes.

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Acciones contra el narcotráfico en la frontera

En otras acciones contra el narcotráfico en la frontera, la Policía Militar de Paraná, por medio del Batallón de Policía de Frontera (BPFRON), realizó una serie de operativos en el estado de Paraná, en la frontera con Paraguay, en conjunto con otras fuerzas de seguridad.

Las operaciones ejecutadas ayer en diferentes municipios resultaron en la incautación de aproximadamente tres toneladas de estupefacientes, la detención de diez personas y la aprehensión de un adolescente. También fueron incautadas armas, municiones y vehículos.

Las acciones contaron con la participación integrada de unidades de la Policía Militar, Policía Federal, Policía Rodoviaria Federal, Receita Federal y otros organismos de seguridad.

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En total, fueron incautados 3.045,9 kilos de drogas: 2.899,2 kilos de marihuana, 81,9 kilos de skunk y 800 gramos de hachís.

También fueron incautadas dos armas de fuego y una de aire comprimido, además de 144 municiones, equipos y accesorios para armamento.

Las acciones permitieron además recuperar dos vehículos que tenían alerta de robo o hurto y decomisar otros seis vehículos utilizados en los hechos.