Con el lema “¡Ndaipóri kyhyje!”, convocan a caravana en apoyo a Prieto

La convocatoria lleva como lema “¡Ndaipóri kyhyje!” (¡No hay miedo!) y sus impulsores invitan a la ciudadanía a participar de manera pacífica y responsable.

Los vehículos se concentrarán desde las 04:00 de este domingo en la rotonda Oasis de Ciudad del Este. Desde allí, la caravana avanzará por la ruta PY02 con dirección a Caacupé. La llegada a la capital departamental de Cordillera está prevista a las 11:00, específicamente en la Plaza Teniente Fariña.

Según los organizadores, la movilización reunirá a representantes y simpatizantes provenientes de más de un centenar de municipios, entre intendentes y candidatos a intendencias. Los participantes se sumarán al recorrido en diferentes puntos de la ruta, entre ellos el kilómetro 30, Juan León Mallorquín, Campo 9, Caaguazú y Coronel Oviedo.

Piden circulación ordenada

Como parte de la organización, se estableció que los vehículos deberán desplazarse en una sola fila para disminuir las dificultades en el tránsito sobre la ruta PY02. También se conformará un equipo destinado a acompañar el recorrido y colaborar con la seguridad de los participantes.

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Los organizadores también solicitaron a los participantes llevar banderas paraguayas y blancas, en representación de la paz y la justicia. Asimismo, aclararon que el recorrido no contempla paradas ni concentraciones en puntos intermedios, por lo que la caravana avanzará de forma continua hasta Caacupé.

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Prieto tendrá un acto en Caacupé

Al llegar a la ciudad, Miguel Prieto tiene previsto ingresar a la Basílica de Caacupé para realizar un momento de oración. Luego, participará del acto central en la Plaza Teniente Fariña, donde pronunciará un mensaje.

La manifestación se realizará en la víspera del juicio oral y público a Prieto, quien está procesado por presunto daño patrimonial de unos G. 306 millones a la comuna esteña. También están acusadas otras doce personas, entre ellas Francisco Arrúa, presidente del Partido Yo Creo, y Sebastián Martínez, concejal de Ciudad del Este.