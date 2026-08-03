Miguel Prieto: fiscal ratifica acusación en caso Tajy

Miguel Prieto y otros doce acusados se presentaron hoy ante el juez Humberto Otazú para el inicio de la audiencia preliminar en el marco de la investigación de un presunto daño patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este de unos G. 306 millones.

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El fiscal Silvio Corbeta ratifica su acusación al ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por un perjuicio patrimonial a través de licitaciones por vía de la excepción para la compra de insumos de panadería durante la pandemia en 2020.

El agente del Ministerio Público se ratificó en la acusación contra la mayoría de los procesados, salvo dos de ellos, para quienes pidió sobreseimiento definitivo para uno y sobreseimiento provisional para el otro.

Que me den una medalla

Por su lado, Miguel Prieto indicó que espera que el Ministerio Público le pida perdón y le dé una medalla por buen gobernante, porque no tiene ni un elemento para sostener la acusación en juicio.

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“Se quiere manipular los hilos de la justicia, nuestro abogado tiene todos los documentos para demostrar mi inocencia y espero que me den una medalla como buen gobernante. Hoy debería pedir mi sobreseimiento y pedirme perdón”, dijo Miguel Prieto en conversación con la prensa.

Se ratificó en que el vicepresidente Pedro Alliana (ANR-HC) le tiene miedo para enfrentarse en las urnas y por eso está presionando para sacarme de la carrera.

“Se busca sacarme. Pedro Alliana está presionando, ya están cansados de sus presiones, pero tienen miedo de perder sus trabajos por eso la fiscalía solo con documentos administrativos, está imputando a personas inocentes. Un juicio que no debería realizarse”, dijo Miguel Prieto.