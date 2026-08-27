En medio de cuestionamientos, anuncian transferencia de inmueble para el Gran Hospital del Este

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6.692, de fecha 26 de agosto, mediante el cual se autoriza la transferencia de un inmueble del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), destinado a la construcción del futuro Gran Hospital de Alto Paraná.

El predio corresponde a la Villa Militar de la Tercera División de Infantería, ubicada en el kilómetro 8 de Ciudad del Este, y cuenta con unas 8,7 hectáreas. El proyecto será financiado por Itaipú y, según el anuncio oficial, contempla 204 camas de internación y 56 unidades de terapia intensiva.

Las autoridades presentan la transferencia del terreno como un nuevo avance para concretar una obra largamente reclamada por Alto Paraná. Sin embargo, el proyecto contempla apenas la mitad de la capacidad prevista en el diseño original.

Médicos cuestionan alcance del proyecto

Mientras el Gobierno destaca el avance, desde el gremio médico de Alto Paraná surgieron fuertes cuestionamientos sobre las características de la obra y la capacidad que tendrá el futuro hospital.

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Idalia Medina, presidenta de la Asociación de Médicos de Alto Paraná, sostuvo que el sector reclama respuestas concretas y cuestionó que se presenten anuncios sin brindar detalles suficientes sobre el proyecto ejecutivo.

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“Si vas a publicar algo serio, te tenés que reunir con los representantes y decir: este es el proyecto, va a tener tantos quirófanos, va a tener tantas salas, las salas van a estar divididas de acuerdo a las distintas especialidades. A eso yo llamo un proyecto serio”, manifestó.

Medina aseguró que la maqueta difundida por el presidente de la República, Santiago Peña, no se condice con la magnitud de la infraestructura que requiere el departamento. “Parecía una maqueta de una estación de servicios”, lamentó.

Preocupa capacidad

Uno de los principales cuestionamientos del gremio se centra en la capacidad anunciada. El Hospital Regional de Ciudad del Este dispone actualmente de 144 camas y funciona de manera permanente al límite de su capacidad.

En ese contexto, Medina remarcó que no se trata del “Gran Hospital” que esperaba Alto Paraná, ya que contempla apenas 204 camas para enfrentar la alta demanda sanitaria del departamento.

“En realidad no es el Gran Hospital, es la cantidad de camas que nosotros tenemos hoy. Por lo menos vamos a estar en un nuevo edificio porque en el Hospital Regional la situación está insostenible”, afirmó.

Además de las camas, el gremio reclama una mayor capacidad quirúrgica y mejores condiciones para las distintas especialidades.

Proyecto original con más de 400 camas

Otro punto señalado por la Asociación de Médicos de Alto Paraná es la diferencia entre el proyecto que, según el gremio, se manejaba originalmente y el diseño anunciado actualmente.

“Tenemos un proyecto que es para más de 400 camas, y luego para crecer de forma vertical, pero esto es un atentado contra nuestra inteligencia”, manifestó.

Hospital Regional seguirá funcionando

De acuerdo con lo explicado anteriormente por el director de la Décima Región Sanitaria, Federico Schrodel, el nuevo esquema sanitario no apunta a concentrar toda la atención en un único establecimiento, sino a fortalecer una red de servicios.

“El objetivo es fortalecer la red de salud, no disminuir la cantidad de camas”, había señalado Schrodel.

El funcionario explicó que el nuevo sistema busca fortalecer los niveles primarios de atención y distribuir la demanda de acuerdo con los diferentes niveles de complejidad.