Hallan celulares, droga y armas blancas durante requisa en la cárcel de Ciudad del Este

El procedimiento comenzó a las 05:30 y se extendió hasta las 07:30 en cuatro pabellones del establecimiento penitenciario. El operativo estuvo a cargo de agentes penitenciarios, con apoyo de efectivos de la Comisaría 1ª y del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Entre los sectores intervenidos se encuentra el pabellón destinado a internos vinculados con la temible facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).

El despliegue fue realizado bajo la supervisión del director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Jorge Aquino Aguayo.

Durante el registro de las instalaciones, los intervinientes encontraron 18 teléfonos celulares, cargadores y dos routers, además de armas blancas de fabricación casera y lanzas.

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Entre los objetos incautados también figuran una balanza de precisión y dos cocinas eléctricas.

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Marihuana y bebidas artesanales

Como ocurre habitualmente durante las requisas realizadas en este centro de reclusión, el operativo también permitió detectar sustancias estupefacientes. En esta ocasión, los intervinientes hallaron 72 porciones de supuesta marihuana y un pan de la misma sustancia.

Los agentes también incautaron 150 recipientes de dos litros que contenían bebida de elaboración artesanal conocida como “chicha”.

Tras el operativo, las autoridades comunicaron el procedimiento al fiscal de turno, Gabriel Segovia, y al fiscal especializado en Narcotráfico, Manuel Rojas Rodríguez.