ABC en el Este
28 de agosto de 2026 a la - 09:57

Hallan celulares, droga y armas blancas durante requisa en la cárcel de Ciudad del Este

Conjunto de cuchillos y objetos punzantes dispuestos sobre una superficie marrón, sin personas visibles en la imagen.
Armas blancas incautadas durante la requisa realizada en el Centro de Prevenidos.

Una requisa realizada durante la madrugada de este viernes en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este permitió la incautación de una gran cantidad de elementos prohibidos.

Por ABC Color

El procedimiento comenzó a las 05:30 y se extendió hasta las 07:30 en cuatro pabellones del establecimiento penitenciario. El operativo estuvo a cargo de agentes penitenciarios, con apoyo de efectivos de la Comisaría 1ª y del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Entre los sectores intervenidos se encuentra el pabellón destinado a internos vinculados con la temible facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).

El despliegue fue realizado bajo la supervisión del director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Jorge Aquino Aguayo.

Durante el registro de las instalaciones, los intervinientes encontraron 18 teléfonos celulares, cargadores y dos routers, además de armas blancas de fabricación casera y lanzas.

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Entre los objetos incautados también figuran una balanza de precisión y dos cocinas eléctricas.

Marihuana y bebidas artesanales

Como ocurre habitualmente durante las requisas realizadas en este centro de reclusión, el operativo también permitió detectar sustancias estupefacientes. En esta ocasión, los intervinientes hallaron 72 porciones de supuesta marihuana y un pan de la misma sustancia.

Botellas de plástico alineadas en concreto, luces artificiales iluminan el ambiente nocturno. Variedad de colores y tamaños visibles.
Los intervinientes incautaron gran cantidad de bebidas artesanales.
Superficie de concreto con paquetes de papel de fumar y envoltorios en colores azul y negro, sin personas presentes.
Varios moñitos de marihuana fueron hallados en una de las celdas.

Los agentes también incautaron 150 recipientes de dos litros que contenían bebida de elaboración artesanal conocida como “chicha”.

Tras el operativo, las autoridades comunicaron el procedimiento al fiscal de turno, Gabriel Segovia, y al fiscal especializado en Narcotráfico, Manuel Rojas Rodríguez.