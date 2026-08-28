Policiales
28 de agosto de 2026 a la - 08:45

Requisa en el PCC de la cárcel de Coronel Oviedo deja celulares, armas blancas y otros objetos incautados

Recopilación de teléfonos y armas blancas en el piso de cerámica terracota de una cárcel.
Objetos, armas y celulares incautados durante la requisa en la penitenciaría de Coronel Oviedo.Victor Daniel Barrera

Un amplio operativo policial acompañó este viernes una requisa realizada en el pabellón del PCC de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.

Por Víctor Daniel Barrera

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y permitió retirar decenas de objetos prohibidos del interior del penal.

El procedimiento se realizó entre las 05:15 y las 06:15, tras una solicitud presentada por el interventor de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, abogado Cristian Ortiz, mediante la Nota PRCO N.º 183/26.

Para garantizar la seguridad durante la intervención, fueron movilizados más de un centenar de agentes policiales, además de personal de la Agrupación de Acciones Tácticas y de la Dirección General de Inteligencia Policial.

Durante la requisa fueron encontrados 24 aparatos celulares, 21 cargadores y 28 armas blancas, además de dos parlantes y dos armas caseras tipo lanza.

Grupo de agentes policiales en formación, vistiendo uniformes negros y verdes, en una zona iluminada durante la requisa en la penitenciaría.
Más de 100 agentes realizaron una requisa en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, incautando objetos prohibidos.

También se incautó una lata de cemento, de acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Caaguazú.

El operativo estuvo bajo la dirección del comisario principal MCP Mariano Sosa, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, y concluyó sin incidentes, según el informe policial.

Las autoridades penitenciarias deberán determinar ahora el origen y la finalidad de los objetos encontrados dentro del pabellón intervenido.