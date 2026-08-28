Requisa en el PCC de la cárcel de Coronel Oviedo deja celulares, armas blancas y otros objetos incautados

El procedimiento se desarrolló sin incidentes y permitió retirar decenas de objetos prohibidos del interior del penal.

El procedimiento se realizó entre las 05:15 y las 06:15, tras una solicitud presentada por el interventor de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, abogado Cristian Ortiz, mediante la Nota PRCO N.º 183/26.

Para garantizar la seguridad durante la intervención, fueron movilizados más de un centenar de agentes policiales, además de personal de la Agrupación de Acciones Tácticas y de la Dirección General de Inteligencia Policial.

Durante la requisa fueron encontrados 24 aparatos celulares, 21 cargadores y 28 armas blancas, además de dos parlantes y dos armas caseras tipo lanza.

También se incautó una lata de cemento, de acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Caaguazú.

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El operativo estuvo bajo la dirección del comisario principal MCP Mariano Sosa, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, y concluyó sin incidentes, según el informe policial.

Las autoridades penitenciarias deberán determinar ahora el origen y la finalidad de los objetos encontrados dentro del pabellón intervenido.