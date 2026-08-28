Médicos no llegaron al Puente de la Amistad, pero quemaron “Judas Kái” de Santi Peña

Los profesionales habían salido esta mañana desde la carpa de la resistencia, instalada frente al Hospital Regional de Ciudad del Este, y recorrieron la Ruta PY07 y posteriormente la PY02 con la intención de llegar hasta el paso internacional.

El primer punto de tensión se produjo en la rotonda Oasis, donde un importante contingente policial del Grupo Especial de Operaciones (GEO) había instalado un cordón para impedir el avance de los manifestantes. Los médicos, sin embargo, tras un acto simbólico, lograron superar la barrera y continuaron la marcha hacia el puente.

Disparos y gases lacrimógenos

La movilización avanzó hasta la rotonda Reloj, la última antes de llegar al Puente de la Amistad. Allí, los agentes policiales volvieron a cerrar el paso y utilizaron gases lacrimógenos, además de realizar disparos de balines de goas, para contener a los manifestantes, para evitar que lleguen hasta el acceso al puente internacional. Sin embargo, al tratarse de la última rotonda antes del paso fronterizo, los accesos de entrada y salida del país permanecieron bloqueados durante varios minutos.

Quema de “Judas Kái”

En medio de la manifestación, los médicos procedieron a quemar un “Judas Kái” con el rostro del presidente de la República, Santiago Peña, como parte de la protesta contra las autoridades.

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El acto marcó el cierre de la movilización nacional, pero los médicos aseguraron que, si hasta el lunes no reciben una respuesta favorable, iniciarán las renuncias masivas y los brazos caídos. Además, analizarán otras medidas durante una asamblea.

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La marcha generó importantes inconvenientes en el tránsito, con filas de vehículos que se extendieron por varios kilómetros debido a los bloqueos registrados durante el recorrido.