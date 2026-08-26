Médicos copan calles de Ciudad del Este en la tercera jornada de huelga general

La marcha de los profesionales incluyó la zona céntrica, la rotonda Oasis y el Km 3,5 de la ruta PY02 de esta capital departamental. Además de los médicos de esta ciudad, se sumaron profesionales de Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú. Igualmente, participaron miembros de asociaciones de pacientes.

Diego Ruiz Díaz, uno de los dirigentes, manifestó que la “canilla” de los fondos públicos se abre cuando conviene a un “grupo privilegiado” y que, cuando los médicos solicitan aumentos salariales, las autoridades afirman que no hay recursos.

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“Siempre se abre la canilla donde no se debe abrir y se cierra para mucha gente. Debe ser más equitativa la distribución del dinero que ingresa a las arcas del Estado paraguayo. Necesitamos invertir en salud pública para que esto mejore. Hoy día estamos muy atrasados en comparación con los países vecinos”, expresó.

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Lidia Acuña, una pobladora de Hernandarias que se sumó a la marcha de los médicos, dijo que están cansados de que no haya medicamentos ni insumos en los hospitales públicos.

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“Estamos cansados de llegar a un hospital y no encontrar medicamentos e insumos. No tenemos dinero para ir al extranjero o a sanatorios privados en busca de salud, por eso salimos con los médicos para acompañar este reclamo justo. Le pedimos al señor presidente de la República que nos escuche”, lamentó.

Los profesionales están adheridos a la huelga nacional de médicos que comenzó el lunes pasado y se extenderá hasta el próximo viernes, para exigir salarios dignos, mejores condiciones laborales, infraestructura adecuada y disponibilidad de medicamentos e insumos.