Video: incautaron casi 100 kilos de marihuana en el Puente de la Amistad y un paraguayo intentó huir

Según informó oficialmente la Asesoría de Comunicación de la Aduana de la Receita Federal en Foz de Yguazú, los fiscalizadores interceptaron el vehículo con chapa paraguaya e identificaron alteraciones en la estructura del piso de la parte trasera.

Al confirmarse la presencia del compartimento oculto, los funcionarios requirieron el apoyo del Cuerpo de Bomberos Militares, quienes debieron efectuar cortes en la chapería del automóvil para extraer los panes de la sustancia ilícita.

Durante el desarrollo del procedimiento, el conductor intentó huir corriendo del lugar para evitar su detención, lo que obligó a los agentes de la Receita Federal a contenerlo físicamente en la zona primaria de control. Esto quedó registrado en un video grabado por otro conductor.

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Automóvil y paraguayo, a disposición de la justicia brasileña

El automóvil fue derivado al depósito de la Receita Federal para las diligencias administrativas, mientras que el detenido y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Delegación de la Policía Federal de Foz de Yguazú para el inicio del proceso penal correspondiente.