Narcotráfico en la Triple Frontera: destruyen más de 11 toneladas de drogas incautadas en la región

La destrucción incluyó importantes lotes de marihuana, hachís y cocaína, que fueron incinerados en un horno industrial durante una operación realizada en una empresa privada en el oeste de Paraná.

Los estupefacientes habían sido incautados en acciones de combate al tráfico de drogas en la región de la Triple Frontera, compartida por Paraguay, Brasil y Argentina. La mayoría de los estupefacientes fueron ingresados desde Paraguay, tanto por puertos oficiales como puertos clandestinos.

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En total, fueron destruidos 11.010 kilos de drogas. La operación contó con un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar el transporte y el traslado de la gran cantidad de estupefacientes hasta el lugar de destrucción.

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La incineración se realiza después de los procedimientos legales de incautación y autorización judicial, garantizando el destino seguro de los estupefacientes e impidiendo que las drogas regresen al mercado ilícito.

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Incautaciones no cesan en la región

Las incautaciones de drogas no cesan en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil, reflejando el intenso tráfico de estupefacientes en la región. En un operativo realizado ayer, agentes de la Policía Federal y policías militares incautaron 2.679,4 kilos de marihuana prensada.

Los equipos policiales realizaban diligencias en la región fronteriza, en las proximidades del río Paraná, cuando identificaron, durante la madrugada, movimientos sospechosos de vehículos.

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Los desplazamientos fueron monitoreados y llevaron a los policías hasta un inmueble en el barrio Campos do Iguazu, en Foz de Yguazú, frontera con Ciudad del Este. El local es señalado como un posible lugar utilizado para el almacenamiento de estupefacientes provenientes de actividades criminales transnacionales.

Ante las informaciones obtenidas, los equipos que ya se encontraban en las proximidades solicitaron apoyo de otros policías para realizar la verificación del inmueble. Durante el ingreso, los agentes encontraron, ya en el acceso a la vivienda, una gran cantidad de fardos que contenían panes de marihuana prensada.

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En el lugar también fueron encontrados dos vehículos, un VW Gol y una Fiat Toro, ambos cargados con marihuana. Los policías localizaron además una balanza electrónica, que posiblemente era utilizada para pesar el estupefaciente.

Ningún sospechoso fue encontrado en la vivienda. La sospecha es que el responsable del inmueble haya percibido la aproximación de los equipos y huido antes del ingreso de los policías.