Hospital Pediátrico Acosta Ñu: 86% del plantel médico renunciará si no hay aumento

El Comité de Huelga del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu informó que 141 de los 164 médicos del plantel presentaron su renuncia, cifra que representa el 86% del personal médico.

Los profesionales advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable al aumento salarial que reclaman, de G. 3 millones por vínculo de 12 horas, las dimisiones serán formalizadas el próximo lunes ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

La medida afecta a diversas áreas del principal centro pediátrico de referencia del país.

“Esta noche culmina la huelga a las 23:59; entonces, de no tener un retorno favorable a las propuestas, se presentarán las renuncias el lunes, a primera hora, en el Ministerio de Salud”, afirmó el secretario general de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, doctor Roberto Riveros.

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Situación “grave” para la salud pediátrica

El médico sostuvo que, de concretarse las dimisiones, la situación será “grave” para el sistema de atención pediátrica.

Riveros señaló, además, que el movimiento de protesta fue creciendo progresivamente y sumando adhesiones de distintas especialidades médicas.

“Se está generando un efecto de bola de nieve; arrancaron los cirujanos pediátricos con las renuncias y se fueron sumando especialistas de otras áreas médicas, como terapistas”, explicó.

Analizan implicancias legales de las dimisiones

El dirigente gremial informó que tienen previsto reunirse con asesores jurídicos para analizar cómo se aplicaría el preaviso en caso de concretarse las renuncias, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la nueva Ley de la Carrera Civil.

Asimismo, aseguró que hasta el momento no recibieron una respuesta oficial de las autoridades del Hospital Acosta Ñu respecto a los reclamos planteados por el sector médico.

Renuncias podrían extenderse a otros hospitales

Riveros reveló, además, que la situación podría expandirse a otros establecimientos de salud pública.

Según indicó, maneja información de que 19 de los 21 terapistas pediátricos que prestan servicios en el Hospital de Trauma también presentarían su renuncia si no se encuentra una salida al conflicto.

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Acosta Ñu: ¿quiénes son los médicos que renunciarían?

Según la tabla remitida por el Comité de Huelga, los médicos que están firmando sus renuncias por servicio son:

Endocrinología: 2 de 3 médicos (66,7%)

Reumatología: 1 de 2 médicos (50,0%)

Oftalmología: 4 de 4 médicos (100%)

Ginecología: 1 de 1 médico (100%)

Neumología: 2 de 2 médicos (100%)

Gastroenterología: 2 de 2 médicos (100%)

Dermatología: 2 de 2 médicos (100%)

Alergia: 1 de 1 médico (100%)

Nefrología: 3 de 3 médicos (100%)

Infectología: 3 de 4 médicos (75,0%)

Anestesiología: 20 de 28 médicos (71,4%)

Cirugía Pediátrica: 18 de 18 médicos (100%)

Onco-Hematología: 9 de 12 médicos (75,0%)

Pediatras de Hemato-Oncología: 21 de 25 médicos (84,0%)

UCIP HGP (Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos): 42 de 44 médicos (95,5%)

Pediatras de Cirugía Compleja: 10 de 13 médicos (76,9%)

El informe señala también que el 100% de los médicos del Programa de Fibrosis Quística se encuentra firmando sus renuncias.