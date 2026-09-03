Pobladores realizarán colecta para reparar balsa

La balsa utilizada por pobladores de los distritos de Los Cedrales y Minga Guazú está en deplorable estado. Si bien ya fue aprobado un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del puente, el proceso aún demorará, por lo que necesitan reparar la embarcación para no permanecer aislados.

La reparación de la balsa tendrá un costo aproximado de G. 50 millones. El gobernador local, César Torres, confirmó un aporte de G. 20 millones. También solicitaron apoyo a otras instituciones, pero no recibieron una respuesta positiva.

Para juntar el resto del monto, los pobladores recurrirán a una maratón de colecta el próximo sábado. Será en la rotonda del exkilómetro 24, sobre la ruta PY02, desde las 8:00 de la mañana hasta las 16:00.

El mal estado de la embarcación hace que se llene de agua durante los cruces, por lo que debe ser desaguada dos a tres veces al día para evitar que se hunda.

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La embarcación, que ha sido reparada en varias ocasiones, presenta soldaduras frágiles y depende de cables de acero que, en varias oportunidades, se han soltado durante la travesía, dejando a los pasajeros a la deriva.

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La reparación incluirá tanto la parte superior de la cubierta como la parte inferior, además de las rampas y los molinetes. También se debe considerar que la balsa tendrá que ser retirada del río y trasladada a una metalúrgica para su reparación. El trabajo duraría cerca de un mes.

Este cruce se encuentra a unos 11 kilómetros de la ruta PY02, en un trayecto que en su mayor parte es de camino de tierra. La necesidad de construir el puente ya había sido declarada de emergencia por la Junta Departamental de Alto Paraná.

La falta del puente afecta a unas 400 familias, entre ellas adultos mayores que deben salir periódicamente en busca de atención médica, estudiantes y pobladores en general.

Proyecto del puente

Para la construcción del puente, ya fue aprobada por el Poder Ejecutivo una ley que autoriza un préstamo de USD 75 millones del BID, gestionado por el MOPC, para caminos rurales. Entre las obras prioritarias se incluye la construcción de un puente sobre el río Monday para eliminar el cruce en balsa entre Minga Guazú y Los Cedrales.

Con esto, el Ministerio de Economía tiene vía libre para ampliar el presupuesto. Recién entonces, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones podrá iniciar el proceso de licitación. Es decir, si el proceso no encuentra ninguna traba, la adjudicación se daría en el transcurso del próximo año.

Se estima que la construcción en sí tendría un plazo mínimo de 18 meses. Es decir, los pobladores de Pengo San Miguel seguirán utilizando la balsa por al menos tres años.