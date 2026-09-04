Video: Paciente trasladada en carrocería causa indignación en Ciudad del Este

En las imágenes se observa a la mujer recostada sobre una manta colocada en el piso de la carrocería y cubierta, mientras la camioneta circula debajo del Multiviaducto del kilómetro 7, aparentemente con destino al Hospital Regional de Ciudad del Este, principal centro asistencial público del Alto Paraná.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias exactas que motivaron el traslado ni se pudo confirmar que la paciente haya sido transportada en un vehículo particular debido a la falta de una ambulancia.

Cuestionamientos en redes sociales

La publicación generó diversas reacciones en redes sociales. El internauta Ylson Noguera manifestó: “Y estoy seguro de que cuando llegaron al hospital no había cama, así de triste estamos en el nuestro”, en alusión a la situación de colapso permanente en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Por su parte, Alcira Coronel cuestionó la disponibilidad de ambulancias y escribió: “Esto es en Paraguay, pero para el rally sí hubo todas las ambulancias”, haciendo referencia a la cobertura sanitaria desplegada durante el WRC Rally del Paraguay 2026, para el cual el Ministerio de Salud Pública destinó 44 ambulancias.

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Centro Regulador opera con dos de las cinco ambulancias por falta de funcionarios

Carlos Vera, coordinador del Centro Regulador de la Décima Región Sanitaria, aseguró que no recibió ninguna llamada solicitando el traslado de la paciente.

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También aclaró que actualmente tiene cinco ambulancias a su cargo, pero solo dos se encuentran operativas las 24 horas, debido a la falta de funcionarios suficientes para cubrir el servicio.

Vera dijo además que, debido a la insuficiencia de personal y a la elevada demanda, el servicio prácticamente no realiza atención prehospitalaria.