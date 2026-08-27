Alto Paraná queda con una sola ambulancia por cobertura sanitaria del Rally

Por la huelga de los médicos, los consultorios y las cirugías programadas están suspendidos, pero las urgencias siguen funcionando, por lo que la falta de ambulancias afecta a los pacientes. En el caso del décimo departamento, siempre existe una gran demanda, por lo que quedar con un solo móvil genera graves retrasos en la atención, según los profesionales.

El doctor Diego Ruiz Díaz confirmó que quedaron con una sola ambulancia para todo el Centro Regulador. Dijo que cuando solicitan el traslado de pacientes, ya sea a otros centros asistenciales o para algún estudio, se ven obligados a esperar, lo que genera retrasos.

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“Si no hay ambulancia, tenemos que aguantar esa situación y el paciente finalmente es el que sufre. Cualquier tipo de traslado está siendo retrasado. Si el paciente tiene que ir a Asunción, prácticamente nos vamos a quedar sin ambulancia. Los usuarios son los que están pagando esta desidia de dejarnos con un solo móvil”, lamentó.

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Por otra parte, el profesional dijo que, si bien el rally trae mucho dinero al Paraguay, hay otros ámbitos del país, como la salud pública, que también requieren atención.

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“Es un deporte que nos apasiona a todos y es importante para ellos, porque hacen mucho despliegue. Pero dejar con una sola ambulancia a todo Alto Paraná porque todas las ambulancias están para el rally nos deja a nosotros en zozobra”, añadió.

Gran despliegue para cobertura sanitaria

Un importante contingente de ambulancias de las distintas regiones sanitarias del país fue enviado al departamento de Itapúa para el inicio del Rally del Paraguay 2026.

Las autoridades sanitarias afirmaron que se aplicó una redistribución coordinada entre las distintas regiones sanitarias para cubrir el evento de escala mundial sin descuidar las urgencias y los traslados en el resto del país.

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Para el evento se dispuso una cobertura sanitaria de 44 ambulancias, de soporte vital básico y avanzado, cinco clínicas móviles y dos unidades de traslado aéreo: un avión y un helicóptero.

Esto se da en medio de la huelga nacional de profesionales médicos para exigir salarios dignos, mejores condiciones laborales, infraestructura y disponibilidad de medicamentos e insumos. La medida de fuerza comenzó ayer y se extenderá hasta el viernes e incluso podría ser por tiempo indefinido.

Ante la situación presentada con las ambulancias y la falta de respuestas a sus reclamos, los manifestantes anunciaron que desde mañana reforzarán la medida de presión en Itapúa, principalmente en Encarnación.