Persecución policial termina con joven detenido tras embestir a motociclista en Asunción

Un joven de 20 años, con antecedentes por posesión de drogas, fue detenido tras una persecución policial que terminó en las inmediaciones del Hospital del Trauma, en Asunción. El sospechoso circulaba a bordo de un Toyota Auris y, según la Policía, aceleró al advertir la presencia de una patrullera.

El procedimiento se inició durante una patrulla preventiva de agentes de la Comisaría 7ª Metropolitana, en una zona donde se registraron casos de “tortoleo”, como se conoce al hurto de objetos del interior de vehículos.

El comisario Misael Aguilera explicó que el automóvil fue considerado sospechoso debido a sus características y a la actitud del conductor. Los agentes intentaron verificarlo, pero el joven no detuvo la marcha y emprendió la fuga.

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Huyó a alta velocidad y embistió a un motociclista

Según el jefe policial, el sospechoso circuló inicialmente por la zona de Bartolomé y Carios y luego ingresó a Eusebio Ayala. Durante la huida, el joven circulaba a alta velocidad sobre la transitada avenida.

En ese trayecto, embistió a un motociclista, quien quedó tendido sobre el pavimento. Una de las patrulleras detuvo la persecución para auxiliar al herido, mientras otra continuó detrás del Toyota Auris.

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La persecución terminó en las inmediaciones del Hospital del Trauma. El vehículo policial logró embestir al automóvil desde atrás, lo que obligó al conductor a detenerse.

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Se refugió en el tejado de una vivienda

Tras abandonar el Toyota Auris, el joven ingresó a un pasillo de la zona de San Blas y posteriormente se refugió en el tejado de una vivienda vecina.

Los agentes realizaron una búsqueda por el sector hasta localizarlo y procedieron a su aprehensión. Posteriormente, fue trasladado hasta la dependencia policial para quedar a disposición del Ministerio Público.

El comisario Aguilera señaló que el sospechoso descendió del vehículo llevando consigo un bolsón. Sin embargo, los agentes no lograron ubicar el objeto durante el procedimiento.

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Investigan a un segundo ocupante

La Policía presume que el joven no estaba solo al momento de iniciar la fuga. De acuerdo con testimonios recabados durante el procedimiento, habría otra persona a bordo del vehículo, aunque hasta ahora no fue identificada.

Los investigadores levantaron muestras de huellas encontradas en el automóvil y esperan que el análisis permita determinar quiénes estuvieron dentro del rodado.

El vehículo, un Toyota Auris, no pertenece al detenido. Según la Policía, está registrado a nombre de su cuñada, pareja de su hermano, quien presuntamente le habría prestado el automóvil.

Buscan determinar si estuvo involucrado en otros hurtos

Aguilera indicó que no se registraron denuncias por “tortoleo” en esa zona durante este miércoles, aunque sí existen antecedentes de hechos similares ocurridos en días anteriores.

Precisamente por estos casos, los agentes realizaban patrullaje preventivo en el sector. La Policía considera que el vehículo reunía características de los utilizados habitualmente para cometer este tipo de hurtos.

Los investigadores también verificarán las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de reconstruir el recorrido del automóvil, identificar al segundo ocupante y determinar si el detenido estaría relacionado con algún hecho delictivo ocurrido anteriormente.