Piden prisión para “dealer cheto” detenido con lote de estupefacientes VIP en Ciudad del Este

La investigación está a cargo del fiscal antidrogas Luis Fernando Escobar, quien inició el proceso penal por el supuesto hecho punible de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. Asimismo, solicitó la prisión preventiva del imputado, Erwin Javier Bogado Vera.

La detención del sospechoso se produjo el jueves pasado, alrededor de las 19:45, en un inmueble ubicado en el Área 2 de Ciudad del Este. En la ocasión, una comitiva del Ministerio Público y del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional intervino en el lugar tras recibir denuncias anónimas que señalaban que en el inmueble presuntamente se ocultaban y comercializaban sustancias estupefacientes.

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Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron 140 gramos de supuesta marihuana, 53,55 gramos de supuesta cocaína, 41,15 gramos de supuesto MDMA, 252 gramos de supuesto éxtasis distribuidos en 465 pastillas y 46,30 gramos de supuesto Tusi, conforme al pesaje y análisis primario de campo realizado durante el procedimiento.

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El narcotest dio resultado positivo para las muestras de marihuana y cocaína, mientras que las demás sustancias fueron identificadas de manera preliminar.

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Como elementos de sospecha, la Fiscalía cuenta con la nota policial mediante la cual se solicitó el allanamiento, el acta del procedimiento fiscal-policial y el acta de pesaje y análisis primario de campo mediante narcotest, además de otra comunicación policial sobre el operativo.

Las evidencias fueron incautadas y trasladadas a la bóveda del Departamento Antinarcóticos de la División Regional Nº 10. El fiscal Escobar requirió además la prisión preventiva de Bogado Vera, quien se encuentra privado de libertad a disposición de la Justicia.