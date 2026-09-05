Guarambaré: cinco allanamientos contra red de narcotráfico y lavado de dinero

Un operativo encabezado por agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional se desarrolla este sábado en el barrio San Miguel de Guarambaré, donde fueron ejecutados cinco allanamientos simultáneos contra presuntos puntos de distribución de cocaína, crack y marihuana.

Por la magnitud de la red investigada, los procedimientos cuentan con apoyo de agentes Lince, antidisturbios (cascos azules) y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), en el marco de una investigación que apunta a una estructura dedicada al microtráfico en la zona.

De acuerdo con datos preliminares, el principal objetivo de la investigación fue detenido durante los procedimientos. En su poder fueron halladas armas de fuego, vehículos, drogas y otros elementos considerados de interés para la causa.

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Buscan a segundo objetivo

Sin embargo, un segundo objetivo identificado por los investigadores habría logrado escapar antes de la intervención policial y continúa siendo buscado.

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Durante los allanamientos, también fueron demoradas varias personas que serían utilizadas como presuntos distribuidores o “deliverys” de drogas.

Fiscalía investiga lavado de dinero

Los procedimientos son acompañados por representantes de la Fiscalía de Narcotráfico y Lavado de Dinero, que dispusieron la incautación de diversos bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Entre las medidas adoptadas figura el decomiso de dos inmuebles que, según las sospechas de los investigadores, habrían sido adquiridos o utilizados para el presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

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El barrio San Miguel, escenario de los procedimientos, se encuentra prácticamente sitiado por las fuerzas de seguridad. El operativo sigue en curso.