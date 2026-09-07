Puente de la Integración: Brasil pide bajar costo de documento de tránsito vecinal

La nueva fase de funcionamiento del Puente de la Integración, que conecta Presidente Franco con Foz de Yguazú, está prevista para el 14 de setiembre. A partir de esa fecha, los residentes de Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias, en Alto Paraná, y de Foz de Yguazú, podrán cruzar en vehículos particulares entre ambos países bajo el régimen de tránsito vecinal.

El principal cuestionamiento es la diferencia en el costo del DTVF entre ambos países. Los paraguayos deberán gestionar ante la Policía Federal de Brasil por R$ 63,85, poco más de G. 70.000, mientras que los brasileños deberán realizar el trámite ante la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, con un arancel de G. 234.154.

Según explicó Marcelo Mossi, delegado de la Receita Federal en Foz de Yguazú, la representación brasileña plantea que ambos países establezcan un criterio de reciprocidad en el costo del trámite.

El tema es tratado en el ámbito de la Comisión Mixta Brasil-Paraguay, donde participa el diplomático Daniel Falcon Lins, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

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En un primer momento se planteó la posibilidad de que Brasil también aumente el costo del documento. Sin embargo, la postura brasileña es avanzar en las negociaciones para que Paraguay cobre el mismo valor vigente en Brasil, bajo el principio de reciprocidad.

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Nueva etapa del Puente de la Integración

La habilitación del tránsito vecinal forma parte de una nueva etapa de funcionamiento del Puente de la Integración. Además del ingreso de vehículos livianos, se ampliará el horario destinado al tránsito de camiones de gran porte vacíos, que desde el 14 de setiembre podrán circular entre las 18:00 y las 05:00.

Para los automóviles particulares, el tránsito vecinal estará habilitado entre las 07:00 y las 13:00.

El régimen estará destinado exclusivamente a residentes de las cuatro ciudades fronterizas mencionadas y no permitirá el transporte de mercaderías, salvo aquellas consideradas de subsistencia.