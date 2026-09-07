Reportan mal estado de la pasarela peatonal del Puente de la Amistad

El mal estado estructural del Puente de la Amistad genera preocupación en ambos lados de la frontera. Los gremios empresariales, tanto de Paraguay como de Brasil, así como autoridades locales, pidieron en reiteradas ocasiones que se realice una intervención integral de la estructura.

Según reportes, la pasarela presenta huecos en el piso, además de grietas, causando incluso accidentes. Algunos peatones reportan que llegaron a caer o quedan con el pie atrapado en los huecos. Además de la incomodidad, el mal estado genera preocupación sobre la seguridad de la pasarela.

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En julio de este año, la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este había solicitado a las autoridades nacionales que el paso de camiones pesados se limite entre las 17:00 y las 06:00 por el Puente de la Amistad. Esto, con el objetivo de aminorar la carga que podría estar causando un deterioro estructural del puente.

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“La permanencia simultánea de numerosos camiones de gran porte, con cargas de elevado peso, plantea la necesidad de realizar evaluaciones técnicas periódicas que permitan verificar el comportamiento de la estructura y garantizar que opere dentro de los márgenes de seguridad previstos en su diseño”, decía la nota.

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Igualmente, había resaltado que la preservación del Puente de la Amistad debe constituir una prioridad para ambos países, no solo por su importancia económica y estratégica, sino también por la responsabilidad de proteger una infraestructura fundamental para millones de personas que la utilizan cada año.

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Igualmente, la Cámara Municipal de Foz de Yguazú había solicitado al Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT) informes técnicos actualizados sobre el puente. El documento fue presentado el año pasado, pero hasta ahora no recibieron respuestas.

Entre las cuestiones planteadas se encuentran la realización de ensayos estructurales en el hormigón, así como la evaluación del refuerzo, las juntas y los apoyos del puente. La estructura, inaugurada hace más de seis décadas, es uno de los principales enlaces entre Paraguay y Brasil.

Además de exigir información al DNIT, habían solicitado que las autoridades paraguayas también provean información sobre las inspecciones realizadas en el lado paraguayo del puente, ya que la estructura es binacional.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) explicaron que, al tratarse de un puente internacional, es la Cancillería la que interviene con las gestiones ante el país vecino para coordinar los trabajos que correspondan.

A partir de ahí, se designa a la institución que debe realizar dicho mantenimiento o reparación. Si es algo de gran envergadura, correspondería al MOPC; si se trata de una intervención mínima, queda a cargo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Un intenso tráfico

Un estudio técnico realizado por el Centro Universitario Dinámica de las Cataratas (UDC) señala que, en el día de mayor circulación, pasan hasta 31.897 vehículos por día. El flujo de peatones llega a 25.201 personas en un solo día.

Este intenso tráfico hace que la estructura del Puente de la Amistad requiera un monitoreo constante sobre su estado y sus condiciones de seguridad.