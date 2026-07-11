Comerciantes piden al Gobierno que camiones crucen el Puente de la Amistad solo de noche

El gremio sostiene que el principal paso fronterizo entre Paraguay y Brasil se convirtió en un obstáculo para el desarrollo económico de la región, considerando que afecta diariamente el comercio, el turismo, las inversiones y la movilidad de miles de personas.

Como principal medida, la Cámara propone que el tránsito de camiones de carga por el Puente de la Amistad se limite al horario comprendido entre las 17:00 y las 06:00 del día siguiente. De esa manera, durante el día el puente quedaría disponible exclusivamente para vehículos livianos, trabajadores, turistas y el transporte de pasajeros.

Según el documento, la presencia de los camiones de gran porte agrava el congestionamiento y convierte al puente en “un verdadero estacionamiento”.

El gremio también pide evaluaciones técnicas periódicas de la estructura del puente debido a la permanencia de vehículos de gran peso sobre la pasarela internacional.

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La Cámara también solicita la instalación de una mesa de diálogo permanente entre las autoridades de Paraguay y Brasil para alcanzar una solución definitiva al problema.

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La iniciativa responde a las largas filas de vehículos que se registran a diario en el acceso brasileño al Puente de la Amistad. La demora para cruzar hacia Ciudad del Este puede extenderse hasta tres horas, lo que genera malestar entre los turistas y perjuicios para la economía de la capital altoparanaense.

Apertura del Puente de la Integración sigue a paso lento

La habilitación total del Puente de la Integración, que conecta Foz de Yguazú (Brasil) con Presidente Franco (Paraguay), construido para descongesionar el Puente de la Amistad, continúa postergada debido a que las obras complementarias del lado paraguayo aún no concluyeron.

No obstante, la Comisión Mixta anunció que, a partir del 3 de agosto, entrará en vigencia una nueva etapa de habilitación parcial del puente.

¿Qué contempla la nueva fase de apertura del Puente de la Integración?

Actualmente, el Puente de la Integración solo opera durante la noche con el paso de camiones vacíos (primera fase), habilitado desde diciembre pasado, y de ómnibus de turismo de larga distancia (segunda fase), vigente desde enero pasado.

Con el nuevo cronograma, que entrará en vigencia, el funcionamiento del Puente de la Integración será el siguiente:

• Transporte de cargas menores: ingreso y salida sin carga (en lastre) exclusivamente por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00, con retorno cargado por el Puente de la Amistad.

• Transporte urbano internacional de pasajeros (línea Presidente Franco–Foz de Iguazú), en modalidad vecinal: salida y retorno, de manera opcional, por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00, mediante la presentación del Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo, previsto en el artículo II del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas del Mercosur.

• Transporte de pasajeros en servicio de circuito cerrado cuyo destino final no sea Ciudad del Este ni Foz de Iguazú: circulación exclusivamente por el Puente de la Integración durante las 24 horas.

• Transporte de pasajeros de líneas internacionales regulares: circulación exclusivamente por el Puente de la Integración durante las 24 horas.

• Ampliación del horario para el cruce de camiones vacíos por el Puente de la Integración, que pasará a ser de 20:30 a 05:00.

Para el sector empresarial, sin embargo, esta apertura gradual no será suficiente para descongestionar el Puente de la Amistad en el corto plazo. Por ello, insiste en restringir el tránsito de camiones de carga en horario diurno.