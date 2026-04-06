Reliquia de San Francisco de Asís ya bendice a Paraguay y así fue recibida en Asunción

Con mucha fe y emisión, la población católica celebró la llegada y recepción de la reliquia de San Francisco de Asís a Paraguay. El acto, organizado por la Orden Franciscana Seglar, tuvo lugar a las 19:00 en la Catedral Metropolitana de Asunción y marcó un hito para los fieles.

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Según explicó el Fray Rogelio Pereira Xavier, no se trata simplemente de un objeto antiguo, sino de una “presencia” que llega a Paraguay después de 800 años para caminar junto al pueblo.

“Se decidió que San Francisco peregrine por todas las partes del país”, señaló el religioso.

Un regalo permanente para la iglesia paraguaya

Tras la recepción en la Catedral Metropolitana, se realizó una procesión hacia la Parroquia San Francisco de Asunción.

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Para quienes deseen acercarse a orar o conocer de cerca la pieza, se informó que durante todo este martes 7 de abril, la reliquia permanecerá expuesta para su veneración pública durante toda la jornada.

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Aunque Asunción fue la puerta de entrada, el destino final y permanente de la pieza será la Catedral de Caazapá.

La ciudad fue fundada en 1607 por el fraile Luis de Bolaños, una de las figuras más importantes de la evangelización franciscana en la región. Con este gesto, se busca honrar la tradición de esta congregación que está arraigada desde la época colonial.

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Fray Rogelio insistió en que la llegada de esta reliquia es una invitación a “actualizar la santidad” y mirar el Evangelio con ojos nuevos. “Francisco es un hombre de los encuentros; encontró al crucificado, al leproso y a la gente”, recordó.

San Francisco de Asís, canonizado en 1228, es universalmente conocido por su renuncia a la riqueza y su compromiso con la paz y la naturaleza. Hoy, su legado de humildad busca renovar la esperanza de los fieles paraguayos.