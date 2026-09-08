Usan celulares para iluminar quirófano tras corte de energía en el Hospital Regional de CDE

Según el video grabado por los médicos, el corte de energía eléctrica se registró en la mañana de este martes, cuando el procedimiento acababa de comenzar. Ante la falta de iluminación, los integrantes del equipo quirúrgico recurrieron momentáneamente a las linternas de sus celulares.

El director médico del Hospital Regional, Francisco Paiva, dijo que el sistema de respaldo eléctrico del establecimiento se activó 10 segundos después de la interrupción del suministro, aunque el video viralizado tiene una duración de casi el doble.

“Surgió un corte de energía al momento que se estaba iniciando un procedimiento, se activó el sistema de respaldo y luego se repuso en orden la corriente eléctrica para continuar sin complicaciones. Este sistema de respaldo se activa a los 10 segundos una vez que acontecen estos imprevistos, lo que nos asegura el constante desarrollo de las actividades quirúrgicas”, aseguró.

El hecho vuelve a visibilizar las condiciones de infraestructura del Hospital Regional de Ciudad del Este, principal centro asistencial de referencia de Alto Paraná, que desde hace años arrastra problemas de mantenimiento y deterioro edilicio.

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Ante los reiterados reclamos, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció la construcción del nuevo Hospital General del Este. Sin embargo, el nuevo establecimiento contará solamente con 54 camas más que el actual Hospital Regional que permanece colapsado.