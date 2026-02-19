Otra cesárea “a oscuras”: médicos usaron luz de sus celulares en Clínicas

El hecho ocurrió este jueves en el Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en medio de la inestabilidad eléctrica que se arrastra desde el apagón a nivel nacional de la ANDE registrado ayer, miércoles.

Una cesárea de urgencia estaba en curso cuando se produjo un “pestañeo” y baja tensión. Según confirmó el director interino, Dr. Manuel Bernal, el sistema automático no permitió el ingreso inmediato de los generadores.

La escena fue tan insólita como alarmante: médicos, obstetras y enfermeras iluminaron el campo quirúrgico con las linternas de sus teléfonos celulares para concluir el procedimiento.

Lea más: Hospital de Capiatá: cirugía a la luz de celulares por problemas con el generador

“Microcortes” y baja tensión, la explicación oficial

Bernal reconoció que desde el apagón de ayer se vienen registrando cortes intermitentes, algunos de ellos prolongados y otros breves, pero suficientes para afectar equipos sensibles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explicó que en el momento específico de la cesárea se produjo una baja tensión que hizo que los sistemas automáticos actuaran sobre las luces quirúrgicas, generando un corte. Sin embargo, el generador no llegó a activarse porque el suministro volvió casi de inmediato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El bebé ya había sido extraído y se estaba en la fase final de cierre”, señaló el director, quien insistió en que tanto la madre como la recién nacida —de 3.600 gramos— se encuentran en óptimas condiciones.

El profesional admitió además que actualmente existe baja tensión en el sector de Pediatría, situación que se está verificando con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Lea más: Cirugía con luz de celulares: esta es la explicación del director del Hospital de Capiatá

Un hospital de referencia a merced de la inestabilidad eléctrica

El Hospital de Clínicas es un centro de alta complejidad y referencia nacional. Que una intervención quirúrgica de urgencia dependa de la luz de celulares evidencia no solo fallas en la provisión eléctrica, sino también en los sistemas de respaldo.

Las autoridades sostienen que los generadores están en funcionamiento, pero admiten que los “pestañeos” y variaciones de tensión pueden impedir su activación correcta. En un hospital escuela que atiende casos complejos, esa explicación difícilmente tranquiliza.