Reportan atraso de obras de cocina y comedor en varias escuelas de Ciudad del Este

La licitación en cuestión es la Nº 472.587, para la construcción de cocinas y despensas en diversas instituciones educativas de Ciudad del Este, por más de G. 7.000 millones. El contrato fue firmado el año pasado y muchas de las obras siguen inconclusas.

Desde Reacción, organización que monitorea la utilización de recursos públicos destinados a la educación, cuestionaron que las obras escolares no se terminen a tiempo.

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“Los recursos públicos tienen que traducirse en obras que respondan a las necesidades de las comunidades educativas. Cuando los trabajos se retrasan durante meses, las soluciones también quedan pendientes”, expresa el informe.

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Igualmente, afirmaron que hace más de dos meses solicitaron formalmente información oficial sobre la documentación que justifica los atrasos y sobre cuándo se retomarán las obras. Sin embargo, señalaron que la Municipalidad de Ciudad del Este no pudo responder a sus solicitudes, alegando sobrecarga de trabajo.

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Cinco empresas adjudicadas

En muchas de las escuelas, las obras están paralizadas desde hace varios meses, según el reporte. La licitación había sido adjudicada a un total de cinco empresas.

Las firmas adjudicadas son Fann SA, de Alberto Silva Torales, por G. 1.913.636.846; Gustavo Javier Aguilar Céspedes, por G. 1.727.196.886; Juan Carlos Bernal Rodríguez, por G. 1.499.962.164; Magno Darío Benítez Vera, por G. 737.658.405; y SCDE SA, representada por Samara Aguirre, por G. 1.497.508.130.

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El intendente interino, Pedro Acuña (Yo Creo), explicó que una de las empresas, correspondiente a Juan Carlos Bernal Rodríguez, es la que registra atrasos. Señaló que Bernal Rodríguez sufrió un cuadro grave de salud, lo que le obligó a suspender todas sus actividades laborales.

Manifestó que optaron por no suspender el contrato para no demorar aún más las obras, sino que buscaron que la empresa adjudicada prosiga con los trabajos. Dijo que en varias escuelas ya están subsanando los retrasos, pero reconoció que quedan pendientes de culminación al menos cinco instituciones educativas.