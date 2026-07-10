Peña reconoce déficit de rubros docentes mientras se jacta de obras para educación.

El presidente Santiago Peña visitó el Colegio Nacional Paso Yobái, en el departamento de Guairá, donde se realizan obras de “repotenciación”. En el sitio, fue consultado sobre una problemática de escasez de rubros para cubrir las vacancias que desde hace años afecta a escuelas y colegios públicos.

Peña respondió que el crecimiento sostenido de la matrícula en la educación pública representa un desafío adicional para el Estado. Señaló que, según datos analizados recientemente por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, cada vez más estudiantes optan por instituciones públicas, impulsados por las inversiones en infraestructura, alimentación escolar, mobiliarios y kits educativos.

El presidente afirmó que el objetivo del Gobierno es que la educación pública alcance un nivel igual o superior al de la educación privada. No obstante, reconoció que ese propósito también exige contar con más docentes y con la disponibilidad de rubros necesarios para responder a la creciente demanda.

“Estamos constantemente trabajando en ese proceso”, expresó el mandatario, al señalar que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) continúa desarrollando evaluaciones para garantizar que los profesionales que accedan a las aulas sean los más “idóneos y competentes”.

Sin embargo, la respuesta presidencial evitó precisar plazos o anunciar medidas concretas para resolver una problemática que afecta desde hace años a numerosas instituciones educativas, especialmente en el interior del país.

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Actualmente, una importante cantidad de vacancias continúa siendo cubierta mediante rubros de interinato, una figura transitoria que, en muchos casos, se prolonga durante varios años sin que los cargos sean convocados a concurso para su adjudicación definitiva.

A ello se suma otra realidad aún más preocupante: cientos de docentes desempeñan funciones sin percibir salario alguno, trabajando ad honorem mientras esperan que el MEC habilite los concursos correspondientes para acceder a un rubro permanente.

La situación ha generado reiteradas manifestaciones y reclamos de educadores en distintos departamentos del país. En numerosas ocasiones, comunidades educativas también denunciaron la falta de docentes titulares y la demora del Ministerio en regularizar las vacancias, afectando el normal desarrollo del calendario escolar.

Mientras tanto, el Gobierno continúa destacando las inversiones en infraestructura educativa. En Paso Yobái, las obras de repotenciación del Colegio Nacional registran un avance cercano al 90% y demandan una inversión superior a G. 15.400 millones. El proyecto contempla la remodelación de las instalaciones existentes, la construcción de nuevos bloques de aulas, mejoras en el polideportivo, sistemas eléctricos, redes sanitarias, prevención contra incendios y nuevos espacios destinados a fortalecer las condiciones de enseñanza.

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La obra forma parte del programa de construcción y equipamiento de 17 centros educativos impulsado por el Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Fundación Parque Tecnológico Itaipú.