MEC reinicia obras en San Pedro a un año de su paralización

La suspensión de los trabajos se produjo a finales de agosto de 2025 por disposición de las mismas autoridades del MEC, argumentando que habían surgido algunas irregularidades en el manejo de los planos correspondientes a las obras que estaban en plena ejecución en las 18 casas de estudios.

Las obras que quedaron abandonadas y que ahora se están reiniciando se encuentran en la parte sur y norte del departamento de San Pedro, específicamente en los distritos de Choré, Villa del Rosario, Yataity del Norte, San Estanislao, 25 de Diciembre, Gral. Aquino, Itacurubí del Rosario y Gral. Resquín.

Conforme a la manifestación del coordinador del Programa de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Colegios Técnicos (ProMIE) del MEC, Arq. Francisco Schoeder, son las mismas empresas constructoras ganadoras de la licitación las encargadas de continuar con los trabajos en las instituciones beneficiadas con las mejoras en sus infraestructuras.

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Una de estas contratistas es el Consorcio MEC, a cargo del Arq. Francisco Quiñónez, y la constructora Ascent Ingeniería y Construcción.

Obras en construcción

En lo que respecta a las obras de las constructoras, el Consorcio MEC fue adjudicado con once obras: entre ellas, el Colegio Nacional de Choré; en Gral. Aquino, el Colegio Nacional Eusebio Ayala; en Itacurubí del Rosario, los colegios Mariscal López y San Francisco de Asís; aparte de estas obras, en Santaní tiene a su cargo los colegios Sebastián de Yegros, San Sebastián y San José, respectivamente.

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Asimismo, el Consorcio MEC es el encargado de las mejoras del Colegio Nacional Villa del Rosario y el Colegio Nacional Mbocayá, del municipio de Villa del Rosario; mientras que en Gral. Resquín se encuentra el Colegio Nacional Gral. Marcial Samaniego; y en Yataity del Norte, el Colegio Nacional de Barrero Pytã Santa Rita.

Por su parte, la empresa Ascent tiene obras en el Colegio Nacional 8 de Diciembre, de 25 de Diciembre; Colegio Nacional María Auxiliadora, de Santaní; Colegio Nacional Matildo Adorno, de Yataity del Norte; Colegio Nacional Estrellita, en San Vicente Pancholo, Gral. Aquino; el Colegio Nacional Mbarete, ubicado en la colonia 4.000 Mbarete; el Colegio Nacional San Francisco; y el Colegio Nacional Gral. Elizardo Aquino.

Esperamos la terminación de las obras

Con relación al reinicio de los trabajos en las distintas instituciones educativas del departamento de San Pedro, el director general del Colegio Nacional Sebastián de Yegros de Santaní, Lic. Anselmo González, señaló que ojalá todas las obras puedan estar terminadas en el transcurso de este año y que no se repita lo ocurrido hace un año, siendo los más perjudicados los alumnos de las distintas sedes educativas, subrayó.