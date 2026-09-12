Inseguridad en Ciudad del Este: dos jóvenes heridas con machetillo durante un intento de robo

El intento de robo ocurrió aproximadamente a las 10:50 de este sábado, en el interior del salón de belleza denominado Spa y Salón Piel Vital, ubicado en el barrio San Isidro de Ciudad del Este.

Resultaron víctimas Mirta Elisabeth Román Benítez (33) y Blanca Estela Giménez Rivas (29), quienes sufrieron lesiones cortantes en las manos.

El presunto autor fue identificado como Víctor Raúl Fernández Benítez (50), quien posee antecedentes por hurto agravado, año 2015; hurto y otros, año 2015; robo agravado, año 2016; y robo agravado, año 2025. Además, cuenta con una medida cautelar de prohibición de salida del país.

Asaltos de día y tortoleros de noche: la inseguridad no da tregua en Asunción

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del poder de Fernández se incautó un arma blanca tipo machetillo, de aproximadamente 70 centímetros de longitud, que habría utilizado para intentar perpetrar el robo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Conforme a los datos recabados por agentes de la Comisaría Segunda, barrio Ciudad Nueva, de esta ciudad, el presunto autor ingresó al local y amenazó a las trabajadoras con el machetillo para que le entregaran el dinero que tenían en la caja.

Las mujeres intentaron resguardarse, por lo que forcejearon con el presunto autor y terminaron sufriendo heridas cortantes en las manos. Fueron auxiliadas por vecinos del lugar quienes lograron reducir al presunto ladrón.

El hecho fue informado al Ministerio Público y se dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad en la Dirección de Policía de Alto Paraná.