A punta de armas y golpes, asaltan bodega y roban G. 70 millones

El nuevo hecho de inseguridad ocurrió durante la madrugada de este lunes, en el kilómetro 7 lado Acaray, sobre la avenida República del Perú del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este.

Resultaron víctimas Elizabeth Sosa Ovelar (60) y su hijo David Mereles Sosa (33),, ambos domiciliados en el lugar, donde funciona la bodega denominada “David Bebidas”.

De acuerdo con la denuncia, el asalto ocurrió cerca de las 00:00 de ayer, aunque la Policía Nacional tomó conocimiento formal del caso recién a las 10:00, mediante una denuncia en la oficina de guardia.

Según el relato de la víctima, dos de los presuntos delincuentes ingresaron a la propiedad por la parte posterior, luego de trepar la muralla del local. Otros dos supuestos cómplices permanecieron en el exterior, aguardando sobre dos motocicletas.

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Los asaltantes actuaron con extrema violencia y, según la denuncia, amenazaron constantemente a las víctimas a punta de armas de fuego.

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Uno de los delincuentes portaba un arma larga, aparentemente una escopeta y los demás estaban armados con armas de fuego cortas.

Golpearon a una de las víctimas

Durante el atraco, David Mereles Sosa fue agredido con la culata del arma. Posteriormente, uno de los asaltantes llevó a la sexagenaria hasta una de las habitaciones y la obligó a entregar el dinero que se encontraba guardado en una cómoda.

Los asaltantes se apoderaron de G. 70 millones en efectivo y de un celular iPhone, modelo 17

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Claudelina Corvalán, quien solicitó la intervención de los agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.