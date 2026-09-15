ABC en el Este
15 de septiembre de 2026 a la - 09:02

Localizan dos camionetas utilizadas en millonario asalto tipo comando

Una de las camionetas fue hallada abandonada en un inmueble.
Una de las camionetas fue hallada abandonada en un inmueble.

Agentes del Departamento de Investigaciones hallaron las dos camionetas utilizadas para perpetrar el millonario asalto tipo comando contra el candidato a concejal en Santa Rosa del Monday.

Por ABC Color

Los rodados fueron localizados en la colonia Jepopyhy–San Isidro, distrito de Los Cedrales, al sur de Alto Paraná.

Se trata de una Mitsubishi Triton, de color negro, chapa BLT 613, y una Kia Sportage, de color gris, chapa AAHV 134. La primera fue encontrada abandonada en una quinta en construcción y la segunda estaba oculta en una zona boscosa, aproximadamente a 1.500 metros del primer lugar de hallazgo.

Según las imágenes de circuito cerrado, las características de ambos vehículos coinciden con los rodados observados durante el asalto a la vivienda de Jonathan Aloisio Back Krampe.

Una de las camionetas fue encontrada en una zona boscosa en el distrito de Los Cedrales.
Una de las camionetas fue encontrada en una zona boscosa en el distrito de Los Cedrales.

El asalto

El asalto fue perpetrado en la madrugada de ayer por un grupo de entre nueve y diez hombres, quienes llegaron hasta la propiedad portando armas de fuego y utilizando prendas similares a las de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

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De acuerdo con los datos obtenidos, los delincuentes se llevaron la caja fuerte que contenía US$ 38.000, G. 27 millones y 4.000 reales, además de joyas cuyo valor estimado rondaría los G. 180 millones. Asimismo, se alzaron con fusiles y pistolas.

Durante la verificación de la Mitsubishi Triton a través del Registro Único del Automotor (RUA), los investigadores constataron que el rodado está registrado a nombre de Roberto Núñez Portillo, quien registra una causa abierta por tentativa de homicidio culposo, asociación criminal y un hecho previsto en la Ley 1340/88, además de una orden de detención con fines de extradición.