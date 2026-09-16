Ciudad del Este: Pacientes renales del IPS denuncian falta de medicamentos

Ante la falta de estos fármacos, algunos asegurados se ven obligados a comprar para continuar con su tratamiento, mientras que otros, al no contar con recursos para adquirirlos, dejan de consumirlos. También hay pacientes que se trasladan a Asunción, donde aseguran que sí existe disponibilidad de los medicamentos esenciales.

Adolfo González, presidente de la Asociación de Pacientes Renales de Alto Paraná, lamentó que algunos medicamentos están disponibles en Asunción, pero no llegan en cantidad suficiente a los pacientes de Ciudad del Este.

Entre los medicamentos esenciales para los pacientes que realizan diálisis se encuentran la eritropoyetina y el hierro sacarato, cuya provisión, según denuncian los afectados, llega a cuentagotas.

“Hay algunos que están gastando G. 1.500.000 semanales en medicamentos, pero hay gente que no está usando y eso es peligrosísimo, porque se le baja toda la hemoglobina”, afirmó.

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Los pacientes aclararon que el tratamiento de diálisis propiamente se realiza normalmente mediante un servicio tercerizado. El inconveniente se concentra principalmente en la provisión de los medicamentos que cada paciente debe retirar del IPS y utilizar de acuerdo con su necesidad.

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Reclaman cumplimiento de compromisos

González recordó que durante la gestión del expresidente del IPS, Isaías Fretes, se había planteado la posibilidad de que el tratamiento de los pacientes renales pasara a realizarse dentro del propio IPS. Sin embargo, dijo que finalmente esta semana se inició un nuevo proceso licitatorio para mantener la tercerización durante otros tres años.