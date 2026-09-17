CDE: Caen dos sospechosos y recuperan objetos hurtados a concejal de Yo Creo

Dos hombres fueron aprehendidos este jueves por agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná durante un procedimiento realizado en una zona boscosa del km 11, lado Acaray, de Ciudad del Este. Los investigadores recuperaron además parte de los objetos denunciados como hurtados de la vivienda del concejal departamental Aldo Barrios (Yo Creo).

El procedimiento a cargo de agentes del Departamento de Investigaciones fue realizado este jueves, a las 14:30 aproximadamente, en una zona boscosa del kilómetro 11, lado Acaray.

Los aprehendidos fueron identificados como Vicente Díaz Cabral (33), quien registra antecedentes por supuestos hechos de violencia familiar, hurto agravado y hurto, y Juan de Jesús Cabañas Rojas (22).

Durante el procedimiento, recuperaron un televisor AOC de 42 pulgadas y un parlante JBL Extreme 310, de color negro.

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Hurto

El hurto ocurrió anoche, entre las 08:00 y las 19:00, en la vivienda del edil, ubicada en el kilómetro 10, lado Acaray.

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Además del televisor y el parlante, los delincuentes se llevaron una plancha y unos G. 3 millones en efectivo.

El concejal había denunciado a través de sus redes el hurto y trató de “charlatán e inútil” al ministro del Interior, Enrique Riera, por la inseguridad que reina en el Alto Paraná.