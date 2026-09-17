“Sos un inútil”: concejal despotrica contra Riera tras ser víctima de hurto domiciliario

El hurto ocurrió ayer entre las 08:00 y las 19:00 aproximadamente en una vivienda ubicada en el kilómetro 11, lado Acaray de esta capital departamental. Los desconocidos se llevaron un televisor AOC de 42 pulgadas, un parlante JBL modelo Extreme 310 de color negro, una plancha y G. 3 millones en efectivo.

De acuerdo con la denuncia, los autores ingresaron al inmueble desde un terreno baldío. Para acceder al interior, forzaron una reja de hierro y posteriormente violentaron una puerta de madera.

Barrios relató que salió de la vivienda durante la mañana y regresó al caer la tarde, debido a que tenía previsto asistir a un cumpleaños. Al ingresar, encontró la casa revuelta y constató el faltante de sus pertenencias.

El concejal vinculó el hecho con la problemática de las adicciones y afirmó que días atrás ya había denunciado la presencia de personas con problemas de consumo de drogas en la zona del km 9 Monday.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Lastimosamente en nuestro país nosotros tenemos que defendernos, porque este es el peor Gobierno que tenemos. Vos, charlatán (Enrique Riera), mirá cómo está mi casa, no descansamos de los robos, sos un inútil”, expresó Barrios.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Barrios mencionó además las advertencias que, según dijo, había realizado el concejal departamental Fernando Schuster (ANR-HC) sobre la presencia de vehículos sospechosos con personas con uniformes policiales en el distrito de Santa Rosa del Monday, donde posteriormente se registró un asalto contra un candidato a concejal.

El edil también cuestionó las condiciones en las que trabajan los agentes policiales. “A nuestros policías le mandamos a la guerra desarmados, no existe un interés real de fortalecer a la institución policial. En el barrio Santa Ana hay una patrullera que dejan en una pendiente porque no tiene arranque”, sostuvo.

El concejal dijo que el aspecto que más le afectó fue encontrar en el suelo las ropas de un bebé recién nacido y la desaparición del dinero que, según explicó, había reservado para eventuales emergencias.

Tras el hecho, Barrios anunció que se mudará de la vivienda alquilada con su pareja, ya que lleva varios días sin poder descansar bien debido a la gran cantidad de adictos.