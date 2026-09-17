CDE: exposición, feria y talleres para iniciar la primavera entre orquídeas

La Feria de Primavera y Exposición de Orquídeas, organizada por la Asociación de Orquidófilos de Alto Paraná (AOAP), con apoyo de la Itaipú Binacional, se desarrollará el sábado y domingo, de 9:00 a 18:00. Ofrecerá al público la posibilidad de conocer una variedad de orquídeas seleccionadas, que serán sometidas a evaluación y premiación por especialistas.

Además de la exposición, los visitantes podrán recorrer los puestos de venta y encontrar orquídeas, rosas, adenium, bonsáis, plantas suculentas y artículos destinados a la jardinería. La feria también contará con artesanías, propuestas gastronómicas y actividades educativas.

La programación incluye cursos y talleres relacionados con el cultivo y cuidado de las plantas, dirigidos tanto a aficionados como a personas interesadas en iniciarse en el mundo de la orquidofilia.

Más de 30 años de promoción y conservación de orquídeas

La AOAP desarrolla durante el año diferentes iniciativas vinculadas con la conservación y difusión de estas especies, entre ellas jornadas de reforestación, capacitaciones, exposiciones y excursiones con fines educativos.

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La organización invita a familias, coleccionistas y amantes de la naturaleza a participar de la propuesta, que busca acercar al público al conocimiento y cultivo de las orquídeas.

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La Asociación de Orquidófilos de Alto Paraná fue fundada el 21 de septiembre de 1993 y cumple este año 33 años de actividad, con especial énfasis en la promoción del cultivo y la preservación de las especies nativas.