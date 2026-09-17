ABC en el Este
17 de septiembre de 2026 a la - 18:50

CDE: exposición, feria y talleres para iniciar la primavera entre orquídeas

Variedad de orquídeas en tonos púrpura, blanco, amarillo y rosa, organizadas en un montaje en un ambiente interior.
Habrá exposición de orquídeas como parte de la celebración de la primavera en Ciudad del Este.

El Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero de Ciudad del Este será escenario este sábado y domingo de la tradicional Feria de Primavera y Exposición de Orquídeas.

Por ABC Color

La Feria de Primavera y Exposición de Orquídeas, organizada por la Asociación de Orquidófilos de Alto Paraná (AOAP), con apoyo de la Itaipú Binacional, se desarrollará el sábado y domingo, de 9:00 a 18:00. Ofrecerá al público la posibilidad de conocer una variedad de orquídeas seleccionadas, que serán sometidas a evaluación y premiación por especialistas.

Además de la exposición, los visitantes podrán recorrer los puestos de venta y encontrar orquídeas, rosas, adenium, bonsáis, plantas suculentas y artículos destinados a la jardinería. La feria también contará con artesanías, propuestas gastronómicas y actividades educativas.

La programación incluye cursos y talleres relacionados con el cultivo y cuidado de las plantas, dirigidos tanto a aficionados como a personas interesadas en iniciarse en el mundo de la orquidofilia.

Mujer sosteniendo micrófono y otra con ramo de flores en un colorido stand de feria de flores al aire libre.
La feria se realizará en el Parque Lineal Itaipú Manuel Ortíz Guerrero de CDE. Archivo.

Más de 30 años de promoción y conservación de orquídeas

La AOAP desarrolla durante el año diferentes iniciativas vinculadas con la conservación y difusión de estas especies, entre ellas jornadas de reforestación, capacitaciones, exposiciones y excursiones con fines educativos.

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La organización invita a familias, coleccionistas y amantes de la naturaleza a participar de la propuesta, que busca acercar al público al conocimiento y cultivo de las orquídeas.

La Asociación de Orquidófilos de Alto Paraná fue fundada el 21 de septiembre de 1993 y cumple este año 33 años de actividad, con especial énfasis en la promoción del cultivo y la preservación de las especies nativas.