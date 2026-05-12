Viajes
12 de mayo de 2026 a la - 15:54

Turismo en Cabañas: flores, orquídeas y girasoles para celebrar el Día de la Madre

Flores, orquídeas y girasoles se ofrecen en Cabañas como una colorida alternativa para regalar o decorar, destacando la variedad y frescura de la producción local.
Las orquídeas se presentan como un regalo siempre ideal para mamá y en la compañía Cabañas se encuentran en gran variedad e interesantes precios.Faustina Agüero

El turismo interno cobra protagonismo en la compañía Cabañas, de la ciudad de Caacupé, durante el feriado por el Día de la Madre, con una propuesta que combina naturaleza, color y experiencias al aire libre. Viveros, orquídeas y campos de girasoles se convierten en los principales atractivos para quienes optan por un paseo diferente y un regalo ideal para mamá.

Por Faustina Agüero

La compañía Cabañas se presenta como una alternativa accesible y cercana para el turismo interno. Los visitantes pueden recorrer distintos puntos florales, disfrutar del paisaje y realizar compras directas a productores locales.

Uno de los principales atractivos es el Centro Expo Flora, ubicado en el kilómetro 48, a metros del Kurusu Peregrino, donde se encuentra una destacada exposición de orquídeas de diversos colores, formas y tamaños.

Cada ejemplar de orquídea se ofrece a precios que van desde G. 55.000 hasta G. 200.000, convirtiéndose en una opción muy elegida para obsequiar en esta fecha especial.

A lo largo de toda la avenida Gaudioso Núñez, el circuito de turismo floral se complementa con la presencia de reconocidos locales, como Vivero Rocío, Fiorella, María Cristina, El Mango y Rosa Mística, que ofrecen una amplia variedad de plantas ornamentales, flores naturales y opciones decorativas ideales para regalos personalizados.

Este recorrido se convirtió en un paseo tradicional para quienes buscan combinar compras con turismo local.

Las orquídeas se encuentran entre las flores más apreciadas por su belleza y delicadeza.
Las orquídeas se encuentran entre las flores más apreciadas por su belleza y delicadeza.
Frente a la Expo Flora ya se encuentra habilitada la muestra del Centro Expo Flora, donde se exhiben diversas variedades de plantas y flores.
Frente a la Expo Flora ya se encuentra habilitada la muestra del Centro Expo Flora, donde se exhiben diversas variedades de plantas y flores.

Lea más: Cabañas se llena de flores, colores y aromas para homenajear a mamá

Campo de girasoles

Otro punto que suma atractivo a la propuesta es el campo de girasoles ubicado en el barrio María Auxiliadora, de Cabañas. Durante este feriado largo, el sitio se encuentra habilitado con acceso gratuito para el recorrido, permitiendo a los visitantes disfrutar del paisaje, tomar fotografías y vivir una experiencia en contacto con la naturaleza.

Además, los girasoles están disponibles para la venta a G. 5.000 cada uno, lo que refuerza la experiencia de turismo vivencial y compra directa en el lugar.

El campo de girasoles se posiciona como uno de los más admirados en la compañía Cabañas, atrayendo la atención de visitantes y amantes de la naturaleza.
El campo de girasoles se posiciona como uno de los más admirados en la compañía Cabañas, atrayendo la atención de visitantes y amantes de la naturaleza.

El ambiente natural, la cercanía entre los distintos puntos turísticos y la calidez de los productores de la comunidad, también conocida como el “Jardín de Caacupé“, hacen de ella un destino ideal para el turismo interno en el Día de la Madre.

La combinación de flores, paisajes y experiencias al aire libre posiciona a la zona como una alternativa ideal para pasar el día en familia y apoyar a los emprendedores locales en una fecha especial.

Ramos de girasoles en colores amarillos y marrones dispuestos en un entorno iluminado y fresco.
Ramos de girasoles, en variadas presentaciones, se ofrecen en Cabañas, Caacupé.

Lea más: Fiestas patrias y Día de la Madre: todo lo que podés hacer durante el “finde” largo