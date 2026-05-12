Turismo en Cabañas: flores, orquídeas y girasoles para celebrar el Día de la Madre

La compañía Cabañas se presenta como una alternativa accesible y cercana para el turismo interno. Los visitantes pueden recorrer distintos puntos florales, disfrutar del paisaje y realizar compras directas a productores locales.

Uno de los principales atractivos es el Centro Expo Flora, ubicado en el kilómetro 48, a metros del Kurusu Peregrino, donde se encuentra una destacada exposición de orquídeas de diversos colores, formas y tamaños.

Cada ejemplar de orquídea se ofrece a precios que van desde G. 55.000 hasta G. 200.000, convirtiéndose en una opción muy elegida para obsequiar en esta fecha especial.

A lo largo de toda la avenida Gaudioso Núñez, el circuito de turismo floral se complementa con la presencia de reconocidos locales, como Vivero Rocío, Fiorella, María Cristina, El Mango y Rosa Mística, que ofrecen una amplia variedad de plantas ornamentales, flores naturales y opciones decorativas ideales para regalos personalizados.

Este recorrido se convirtió en un paseo tradicional para quienes buscan combinar compras con turismo local.

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Campo de girasoles

Otro punto que suma atractivo a la propuesta es el campo de girasoles ubicado en el barrio María Auxiliadora, de Cabañas. Durante este feriado largo, el sitio se encuentra habilitado con acceso gratuito para el recorrido, permitiendo a los visitantes disfrutar del paisaje, tomar fotografías y vivir una experiencia en contacto con la naturaleza.

Además, los girasoles están disponibles para la venta a G. 5.000 cada uno, lo que refuerza la experiencia de turismo vivencial y compra directa en el lugar.

El ambiente natural, la cercanía entre los distintos puntos turísticos y la calidez de los productores de la comunidad, también conocida como el “Jardín de Caacupé“, hacen de ella un destino ideal para el turismo interno en el Día de la Madre.

La combinación de flores, paisajes y experiencias al aire libre posiciona a la zona como una alternativa ideal para pasar el día en familia y apoyar a los emprendedores locales en una fecha especial.

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