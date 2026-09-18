Brasileño condenado por crimen ocurrido hace 27 años fue detenido en Mbaracayú

El procedimiento fue realizado este viernes en un establecimiento rural del distrito de Mbaracayú, al norte del departamento de Alto Paraná.

El detenido fue identificado como Antenor José Dresch (65), sobre quien pesaba una orden de captura internacional emanada de la Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon, dependiente del Tribunal de Justicia del estado de Paraná, donde fue condenado a 14 años y cinco meses de prisión por homicidio doloso.

Según los antecedentes, el 22 de julio de 1999, en la ciudad brasileña de Marechal Cândido Rondon, María de Lourdes Parecy fue asfixiada por el ahora detenido hasta perder el conocimiento. Posteriormente, el hombre la trasladó hasta una zona boscosa, donde la golpeó varias veces en la cabeza con una piedra, hasta causarle la muerte.

De acuerdo con la investigación, el crimen habría tenido como objetivo ocultar la paternidad del hijo que el hombre habría tenido con la víctima, quien en ese entonces tenía menos de dos meses.

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Tras el homicidio, el ahora detenido habría cruzado la frontera y permanecido durante años fuera del alcance de la Justicia brasileña. Sin embargo, volvió a quedar en el radar en Paraguay, luego de que fuera sindicado como autor de un hecho de coacción sexual y violación, ocurrido en el departamento de Caaguazú.

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A raíz de este último caso, la Unidad Penal Nº 3 de Caaguazú emitió una orden de captura en su contra. Posteriormente, mediante el intercambio de información entre la Policía Nacional y la Policía Federal de Brasil, se confirmó que el hombre contaba además con una orden de captura internacional por homicidio y una condena de 14 años y cinco meses de prisión en el vecino país.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal de turno de Minga Porã, Fernando Galeano.