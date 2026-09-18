Extraditaron por error a su hermano y ahora cayó el verdadero fugitivo

Mario Pucheta Martínez, paraguayo, de 57 años de edad, fue capturado ayer jueves en su minimercado situado en la calle Asentamiento R. I. 14 de la compañía La Victoria Monday, a 2.000 metros de la Ruta PY02, en el municipio de Juan Emilio O’Leary, departamento de Alto Paraná.

El procedimiento fue efectuado por policías del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decapi), cuyo jefe es el comisario principal Carlos Alberto Duré Ríos. La intervención fue supervisada por el fiscal de Ciudad del Este, Osvaldo Zaracho Romero.

El detenido Mario Pucheta Martínez quedó depositado en la Dirección de Policía de Alto Paraná, con asiento en Ciudad del Este, desde donde hoy lo van a llevar a las distintas unidades fiscales y oficinas judiciales en las que tiene causas pendientes.

La principal investigación en curso es la que dirige el fiscal Orlando David Quintana Maldonado, por el megarobo a la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas de Ciudad del Este, ocurrido entre el sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de febrero de 2024, justo durante el “feriado largo” por las fiestas patronales de la ciudad.

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Cuando eso, una gavilla se alzó con unos 30 millones de dólares, según información extraoficial que recibió la Policía.

El robo se consumó a través de un túnel cavado desde un salón comercial situado al otro lado de la Ruta PY02.

Supuestamente, Mario Pucheta Martínez financió la estadía de los “topos” brasileños que cavaron el túnel, a cambio de una parte del botín.

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De hecho, la que sería su mansión fue allanada el 16 de febrero de 2024 en la ciudad de Presidente Franco, donde se encontró un panfleto con instrucciones que aparentemente siguieron los “topos” para consumar el robo a los cambistas.

Representante de Beira Mar

Mario Pucheta Martínez tiene además una orden de captura con fines de extradición, generada en Brasil en 2007, cuando la Policía Federal (PF) de ese país lanzó la operación Fénix.

Esa fue una investigación orientada contra la estructura que dirigía desde prisión el que en ese momento era el narcotraficante más famoso de Brasil y tal vez del mundo entero, Fernandinho Beira Mar, a su vez uno de los fundadores de la temible facción Comando Vermelho (CV) de Rio de Janeiro.

Los hechos que le atribuyen en Brasil a Mario Pucheta Martínez son tráfico de drogas y lavado de dinero. Supuestamente, era el representante de Beira Mar en Paraguay, desde donde aparentemente le enviaba al capo cargamentos de marihuana, cocaína y armas.

Su hermano mayor

En 2012, creyendo que era Mario Pucheta Martínez, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) capturó a su hermano mayor, Juan Pucheta Martínez, a quien incluso lo extraditaron a Brasil ese mismo año, por los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Cuando arribó a dicho país, Juan Pucheta Martínez explicó que se equivocaron de objetivo y entonces los federales tuvieron que liberarlo.

Juan Pucheta Martínez volvió a Paraguay y fue arrestado de nuevo en 2015 como sospechoso de un homicidio.